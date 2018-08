11 CONDIVISI Condividi Tweet

Asia Argento smentisce l’accusa di molestie che le è piombata addosso dalle pagine del New York Times. “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media. Sono profondamente scioccata leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione con Bennett”. Lo afferma l’attrice in una nota nella quale parla esplicitamente di “una persecuzione”. “Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo”, aggiunge.

Asia Argento smentisce l’accusa di molestie

Argento è stata accusata di molestie da un articolo del New York Times. Secondo il giornale, l’attrice avrebbe abusato in una camera d’albergo di Jimmy Bennett, giovane attore che aveva recitato con lei nel film Ingannevole è il cuore più di ogni altra cosa. L’attrice avrebbe pagato 380 mila euro per fermare l’azione legale che Bennett, oggi 22enne ma all’epoca dei fatti 17enne (in California l’età del consenso è fissata a 18 anni), voleva intentare nei suoi confronti.

Argento non è mai risultata indagata per questa vicenda. Lo ha reso noto la polizia di Los Angeles sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che sta cercando di contattare la presunta vittima per valutare eventuali reati. Ma “al momento il LASD non ha individuato nessun rapporto su fatti penali nella nostra giurisdizione in relazione a questo incidente”.

Asia Argento, New York Times pubblica “falsità”?

“Quello che mi ha legata a Bennett per alcuni anni – prosegue Asia Argento nel suo comunicato – è stato solo un sentimento di amicizia terminata quando, dopo la mia esposizione nella nota vicenda Weinstein, Bennett (che versava in gravi difficoltà economiche) inopinatamente mi rivolse una esorbitante richiesta economica. Bennett sapeva che il mio compagno, Anthony Bourdain, era percepito quale uomo di grande ricchezza e che aveva la propria reputazione da proteggere. Anthony insistette che la questione venisse gestita privatamente. Decidemmo di gestire la richiesta in maniera compassionevole e di venirgli incontro”.