Vanessa Marquez è l’attrice di ER uccisa dalla polizia di South Pasadena. La notizia era trapelata nei giorni scorsi ma è stata resa nota soltanto nella giornata di oggi dalle forze dell’ordine della Contea di Los Angeles. Marquez, interprete dell’infermiera Wendy Goldman nella serie tv di Michael Crichton sui medici del County General Hospital di Chicago, si trovava nella sua abitazione di Fremont Avenue. È stato un suo vicino, preoccupato per le sue condizioni di salute, a chiamare gli agenti.

Attrice di ER uccisa dalla polizia

Arrivati in zona, i poliziotti hanno trovato l’attrice in preda alle convulsioni e “apparentemente incapace di prendersi cura di se stessa”, ha dichiarato lo sceriffo Joe Mendoza. Entrati in casa, gli agenti hanno subito chiamato un’ambulanza e uno psichiatra. Dopo un’ora e mezza barricati nell’abitazione, Marquez, 49 anni, ha tirato fuori una pistola ad aria compressa e l’ha puntata contro gli ufficiali, i quali hanno aperto il fuoco.

Vanessa Marquez, ER e la denuncia a George Clooney

Marquez, affetta da disturbi mentali e del sistema immunitario, era tornata agli onori delle cronache nel 2017 quando aveva denunciato pubblicamente George Clooney sulla scia del caso Harvey Weinstein e del movimento #MeToo. Il motivo per cui il suo personaggio sparì da ER dopo la terza stagione fu, secondo l’attrice, un caso di mobbing pilotato dal divo. “Clooney ha contribuito a farmi fuori quando ho parlato di molestie durante ER”, aveva scritto Marquez su Twitter. “Mi disse: ‘Le donne che non stanno al gioco perdono la loro carriera’. E così è stato per me”.

L’attrice aveva poi sostenuto di essere stata vittima di razzismo: sul set del medical drama, si sprecavano le battute nei confronti di attori e tecnici messicani. Lei e le altre donne di cast e troupe scelsero di restare in silenzio per non compromettere ulteriormente le loro carriere. In seguito a quella denuncia, il suo post su Twitter venne sospeso, ma la notizia venne comunque ripresa da magazine come Page Six.