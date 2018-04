13 CONDIVISI Condividi Tweet

I più appassionati la conoscono bene per aver recitato in Orange is the New Black e House of Cards – la stessa serie TV che ha eliminato il personaggio di Kevin Spacey dopo che è stato accusato di violenze ses*uali: è la giovane Olivia Taylor Luccardi l’attrice di Netflix molestata gravemente a Roma.

Attrice di Netflix molestata a Roma all’interno di un taxi abusivo

Una vicenda che viene fuori solo dopo qualche mese: la 29enne statunitense si trovava nella nostra capitale per quello che doveva essere solamente un piccolo soggiorno di piacere. Una permanenza che rapidamente si è trasformata in incubo.

Ad adescarla è stato un ‘tassista improvvisato’, un uomo di origini siriane in possesso di un veicolo come spesso se ne avvistano delle grandi città: sprovvisti di licenze e spesso con prezzi ‘vantaggiosi’. A volte, però, i rischi di affidarsi a loro non vanno sottovalutati.

Poco dopo essere entrata in macchina, infatti, il 28 dicembre 2017, la Taylor si è accorta che qualcosa non andava durante il suo breve viaggio verso il quartiere Testaccio, durante una delle sue tante serate pub a Roma.

Ad un certo punto, però, l’attrice di Netflix molestata nel taxi abusivo si è ritrovata l’uomo addosso, impegnato a bloccarle le braccia e provare ripetutamente a baciarla. Dopo vari tentativi di liberarsi, la giovane si è finalmente divincolata ed è scappata via.

Gli aggiornamenti sul processo legale al tassista siriano

Attualmente il tassista è stato accusato dal pubblico ministero del reato di violenza ses*uale, in attesa di giudizio. A difenderlo è l’avvocato Francesco Bolognesi, il quale finora non si è sbilanciato della diffusione di dichiarazioni ufficiali o note pubbliche.

Il caso rimane una brutta macchia nera sulla reputazione di una delle nostre città più belle, simbolo e patria del cinema a livello internazionale. Si attendono gli sviluppi della vicenda.