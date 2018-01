20 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi è l’attrice più pagata al mondo? Una domanda da venti milioni di euro l’anno che ha come risposta uno dei volti più famosi della serie TV che dal 2005 incolla spettatori da tutto il mondo davanti al piccolo schermo. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Ha appena firmato il contratto per confermare la sua presenza nella stagione 15 e 16 d Grey’s Anatomy, e nello specifico guadagnerà un corrispettivo di circa 575mila dollari a episodio. Una somma che mai nessuna prima aveva mai ricevuto nel mondo serial: “Ora che ho quarantotto anni – ha raccontato Ellen Pompeo, la straordinaria protagonsta del drama ospedaliero – mi sento finalmente al punto di sapere quello che merito ed è una consapevolezza che arriva solo con l’età”.

Questo ‘primato economico’ lo accetta pur ammettendo che, dal punto di vista cinematografico, la sua carriera non è ancora così solida come quella di altre colleghe dai cachet stellari (come quello di Emma Stone nel 2017): “So che la percezione è questa – spiega l’attrice più pagata al mondo – ma ho interpretato il ruolo di Meredith Grey per quattordici anni. Tutti possono essere bravi nella prima o seconda stagione, ma quanti lo sono quattordici anni dopo? Questo mi rende orgogliosa”.

Da non credere che l’attrice, in quel lontano 2005, alla proposta del suo agente, aveva risposto: “sei pazzo? – ricorda di aver reagito così l’attrice, raccontandosi a Hollywood Reporter – non mi farò incastrare in una serie tv ambientata in un ospedale per cinque anni”. L’agente ha insistito e ha convinto Pompeo a partecipare alle audizioni, “quantomeno mi sarei pagata l’affitto”.

La riflessione su Shonda e il grande insegnamento della produttrice

Adesso, 14 anni dopo, Meredith Grey è tra i personaggi più amati della serie e…altro che affitto! Il suo cachet di 20mila euro l’anno assicura la presenza di Pompeo nel cast, e l’attrice non potrebbe essere più orgogliosa.

Molto ha influito anche il carisma di Shonda Rhimes, che tira in ballo rispetto all’argomento molestie e giochi di potere a Hollywood:“Decidi quanto pensi di valere e poi chiedi quello che credi di valere. Nessuno te lo darà spontaneamente”, le disse la celebre presentatrice.