Barbara Bouchet torna al cinema. Dopo aver interpretato la nonna chiusa nel freezer da Miriam Leone nella commedia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, l’attrice sarà nel cast di uno dei film più attesi della stagione: quello di Checco Zalone.

L’ha confessato lei stessa nel corso di un’intervista concessa all’Ansa. “Lavorare con Zalone – ha raccontato – è stato divertente, lui è di una comicità fantastica anche nella vita. Tra l’altro il film è iniziato male, perché il camion del trucco e parrucco è stato bloccato alla dogana. Per fortuna la mia passione per queste due cose ci ha salvato. Avevo con me tutto il necessario”.

Barbara Bouchet figli e cucina: altro che sex symbol

La Bouchet, ospite di Cortinametraggio, ha raccontato di non poter dire nulla sul suo personaggio in Tolo Tolo: “Checco mi ha cucito la bocca”. Non solo. “Ho firmato un contratto con una tv americana”, ha aggiunto. “Sono la vicina – spiega – del giovane giornalista a cui faccio un po’ da confidente, un ruolo che assumerò poi anche verso la ragazzina sua amante. Una donna non più giovane, che ama i fiori e ahimè la cucina che dovrò insegnare ad entrambi”.

Già, la cucina. Proprio lei, mamma dello chef Alessandro Borghese, rivela: “Non so cosa sia. Per farvi capire meglio: uso il mio forno solo come ripostiglio”. L’iconica diva del cinema di genere anni ’70 si dipinge con la consueta ironia: “Altro che sex symbol: avrei fatto volentieri la parrucchiera o la truccatrice”.

Barbara Bouchet anni 75 (e non sentirli)

“Non ho fatto nessuna università, né ho studiato come attrice”, ha spiegato la Bouchet. “Mi avevano solo promesso di farmi fare un provino – ricorda – e così sono andata ad Hollywood e ho cominciato a lavorare prima in un negozio di scarpe e poi a consegnare pollo fritto. Nel frattempo facevo tutti i provini che mi capitavano”.

Grazie al successo, è riuscita a tirare su i figli: “Alessandro ha sempre detto che non avrebbe mai fatto il mio lavoro, ma in tv che fa, se non l’attore?”. Arrivata a 75 anni, l’attrice sembra vivere una seconda giovinezza: “Oggi la vita si è allungata – racconta – e lì fuori siamo in tanti a volerci vedere rappresentati. Oggi più sei volgare più finisci in tv. Se non hai scandali non si parla di te. Che devono pensare i nostri figli e nipoti? Che più maleducati si è più si diventa famosi? Gran parte della colpa di tutto questo è della televisione da cui escono personaggi che sembrano famosi, ma sono solo delle meteore”.

Per sua fortuna, lei non lo è mai stata. E il cinema non la dimentica. Prossimamente sarà tra i protagonisti di Calibro 9 di Toni D’Angelo, remake-sequel di Milano calibro 9, capolavoro del poliziesco made in Italy diretto da Fernando De Leo nel 1972. Nel cast con lei anche Marco Bocci e Xsenia Rappoport.