Paramount Pictures ha lanciato il nuovo poster di Baywatch, adattamento cinematografico della popolare serie tv andata in onda dal 1989 al 2001. Un’immagine che lascia poco spazio ai dubbi sul tono che avrà il remake: malizioso e decisamente Rated R (vietato ai minori). I bagnini che pattugliano le spiagge della California, capeggiati da Dwayne Johnson (Mitch Buchannon) e Zac Efron (Matt Brody), sono infatti chiamati ad un “duro” lavoro.

Diretto da Seth Gordon (già autore di commedie di successo quali Come ammazzare il capo… e vivere felici e Io sono tu), il film vedrà i guardaspiaggia del Los Angeles County Lifeguards alle prese con una spietata magnate del petrolio (Priyanka Chopra) che intende distruggere la loro spiaggia. Nel resto del cast, Kelly Rohrbach sarà C.J. Parker (il ruolo che fu di Pamela Anderson), Alexandra Daddario interpreta Summer mentre Ilfenesh Hadera sarà Stephanie, la ragazza di Mitch.

Baywatch, ecco il nuovo poster

Il poster è stata condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del film, con una didascalia che non concede molti dubbi: “It’s a hard job, but there’s a pair that can do it”, ovvero “È un duro lavoro, ma ci sono due che sanno farlo”. Tutto ciò in attesa del nuovo trailer, che sarà rilasciato online mercoledì 22 marzo. Baywatch arriverà nelle sale statunitensi il 26 maggio 2017, mentre in Italia dovremo attendere qualche giorno in più: la data d’uscita è fissata al 1° giugno.