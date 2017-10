727 CONDIVISI Condividi Tweet

Beppe Fiorello attacca le critiche social al Wired Next Fest di Firenze. L’attore è intervenuto all’evento per presentare Chi m’ha visto, commedia che lo vede protagonista con Pierfrancesco Favino.

Il film, al cinema dal 28 settembre, è l’unico italiano nella top ten degli incassi della settimana. L’esordio di Alessandro Pondi ha chiuso al sesto posto, con 490.307 euro di incasso e 75.422 biglietti venduti. In occasione dell’incontro, Fiorello ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Amato dal pubblico e snobbato dalla critica, Beppe ha lavorato sodo per scrollarsi di dosso l’etichetta di “fratello di” e dimostrare le proprie qualità. “Il talento dura nel tempo, è nel DNA. Chi non ce l’ha, ha la miccia corta”, ha raccontato. “In questo momento c’è qualcuno che mi guarda e pensa: ‘Ma guarda questo incapace che è famoso, mentre io sto a casa’. Io non giudico gli altri, ma provo a lavorare su me stesso per migliorare. Altrimenti si fa come in politica dove tutti criticano i difetti degli altri e non parlano mai di cosa vogliono fare loro. Non si va avanti col meno peggio, io cerco il migliore”.

“Qualcuno mi ha scritto lamentandosi che in questi giorni sono dappertutto”, ha poi aggiunto. “Tutti vendiamo qualcosa, fare promozione è un dovere. Non è che me ne posso stare a casa. Quando non avrò più nulla da dire, non mi vedrete più. Anzi, io sogno di sparire quotidianamente, quando litigo coi collaboratori, quando ho un problema”.

Beppe Fiorello attacca le critiche social: le sue parole

“Il rischio che corriamo tutti oggi, in era social, è quello di distaccarsi dalla realtà”, il monito di Fiorello. “Viviamo in un’epoca in cui tutti possono fare e dire tutto, siamo liberi di dire la nostra, siamo tutti esperti, siamo tutti critici, tutti bravi a dire tutto. Questo è l’effetto social e va bene così. Non è facile analizzare quest’epoca. Una volta c’era la piazza del paese, ora la piazza è diventata Twitter o Instagram. Io trovo tutto ciò divertente”.

“Le critiche le blocco”, ha chiosato. “Perché le devo leggere? Io voglio vivere nella positività. Cerco di analizzare le parole, ma se è pura cattiveria blocco il contatto. Ognuno di noi si deve proteggere. Di solito chi critica si nasconde dietro un profilo tipo Zorro74 e come foto ha un gattino. Io ci metto la faccia. Se vuoi criticarmi devo sapere chi sei, come ti chiami e dove abiti. E poi ti vengo a cercare”.