Beppe Grillo su Netflix: con tutto il clamore che la sua carriera politica ha suscitato, a volte il pubblico quasi dimentica che è stato un volto importantissimo della comicità e satira italiana, a partire dai suoi esordi con “Te la do’io l’America”, passando per il “Grillometro” fino alle sue incursioni nel cinema, con Cercasi Gesù , che gli è valso anche un David di Donatello come miglior attore, ma anche Scemo di guerra e Topo Galileo, per citare alcuni titoli).

Inutile dire che la scelta dell’azienda di streaming di lanciare sulla sua piattaforma, il 10 febbraio, lo spettacolo “Grillo contro Grillo” ha suscitato non poche polemiche. Consapevole di questo “rischio”, infatti, Netflix Italia ha fatto girare questo spot per smorzare la tensione con ironia:

I commenti che si sono scatenati sotto l'annuncio di Beppe Grillo su Netlflix, infatti, sono schizzati alle stelle e in più di un'occasione hanno creato aspri dibattiti: "Cara Netflix, quale è il cachet di Grillo per questo programma? Scusami se te lo chiedo, ma penso che la "trasparenza" venga prima di tutto il resto..", scrive un utente su Facebook.

Ecco invece il trailer dello show, per chi volesse capire meglio che aria tira:

Di certo viene naturale, per il pubblico, chiedersi come possa il comico, dopo essersi esposto così tanto coe leader politico del M5S, riapprocciare normalmente ad un palcoscenico per un intento così diverso: niente elezioni, niente petizioni, niente “vaffa-day”, solo un po’ di sana stand-up comedy e qualche risata da strappare. Ce la farà a tornare ai suoi vecchi splendori?

E soprattutto: la platea di spettatori lo guarderanno senza pensare alle sue scelte politiche? Chissà: in fondo già dal trailer è chiaro che neanche lui può dividere i discorsi in maniera così netta…!