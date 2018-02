0 CONDIVISI Condividi Tweet

Orso d’Oro 2018 a Touch Me Not: la giuria internazionale della 68esima edizione del Festival del Cinema di Berlino, presieduta da Rom Tykwer, ha assegnato il premio più importante al film di Adina Pintilie.

Un’esplorazione sulla sessualità che racconta le storie di tre personaggi. Laura (Laura Benson) è una cinquantenne che osserva avidamente le persone intorno a lei per compensare la delusione che vive nella sua esistenza personale. Tomas (Tomas Lemarquis), attore e ballerino, si guadagna da vivere come massaggiatore e sogna un rapporto con una donna che lo rifiuta. Christian (Christian Bayerlein) invece ha la SLA ed è su una sedia a rotelle. Le vite di queste tre persone si incrociano e intrecciano tra fiction e realtà.

L’Orso d’Argento Gran Premio della Giuria è andato a Mug della polacca Malgorzata Szumowska. Wes Anderson ha vinto l’Orso d’Argento per la miglior regia con L’isola dei cani (nelle sale italiane dal 17 maggio). L’uruguagia Ana Brun ha ottenuto l’Orso d’Argento come migliore attrice per Las Herederas del paraguayo Marcelo Martinessi. Il giovane francese Anthony Bajon ha conquistato la giuria vincendo l’Orso come miglior attore per la sua performance in La priere di Cedric Kahn.

Berlino, Orso d’Oro 2018 a Touch Me Not

Il miglior cortometraggio di Berinale Shorts è infine The Men Behind the Wall dell’israeliana Ines Moldavsky.