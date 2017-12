0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il biopic su De André in tv e al cinema: Fabrizio De André – Principe libero approderà sul grande schermo il 23 e 24 gennaio e poi a febbraio su Rai 1. Sarò Nexo Digital a portare in sala il film. Un ritratto della straordinaria carriera di uno dei maggiori artisti della musica italiana, che non dimenticherà fondamentali cenni di vita privata.

Diretto da Luca Facchini e scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci, Principe libero ha per protagonista Luca Marinelli. L’attore di punta che ha segnato il cinema italiano negli ultimi anni si confronterà con un ruolo difficilissimo dopo il Cesare di Non essere cattivo di Claudio Caligari e lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

Il titolo fa riferimento ad una citazione del pirata britannico Samuel Bellamy presente nelle note di copertina di Le nuvole. “Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare”. L’arrivo del film è in concomitanza con i due anniversari che racchiudono il viaggio del cantautore genovese: quello della scomparsa, l’11 gennaio 1999, e quello della nascita, il 18 febbraio 1940.

Nel cast presenti anche Valentina Bellé (nel ruolo di Dori Ghezzi), Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi ed Ennio Fantastichini. Matteo Martari sarà inoltre impegnato nei panni di un altro gigante della canzone italiana, Luigi Tenco.

Dall’infanzia all’adolescenza, dai primi concerti agli amici, alla famiglia, al successo, fino al rapimento in Sardegna, Principe libero sarà incentrato sull’uomo e sulla sua straordinaria musica. “Mi bruceranno in piazza”, ha scherzato Marinelli raccontando a Repubblica la sua esperienza sul set.

L’aderenza alla figura del grande maestro del songwriting italiano – “la voce di Dio”, come lo definiva Fernanda Pivano – l’ha acquisita alla scuola di Claudio Caligari. “Si può raccontare tutto ma bisogna farlo col massimo del rispetto, anche per il criminale di Tor Bella Monaca. Non prendere per il culo nessuno, questo l’insegnamento di Claudio. Ogni volta che vuoi raccontare un mondo devi amare le persone che compongono quel mondo”. L’elenco delle sale in cui sarà programmato Fabrizio De André – Principe libero è disponibile su www.nexodigital.it.