Chi guarda muore: così Netflix presenta Bird Box, il nuovo film della regista danese Susanne Bier tratto dal romanzo post-apocalittico di Josh Malerman. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo horror thriller distopico che promette brividi e tensione.

Bird Box: trama del film

Bird Box vede protagonista Sandra Bullock nei panni di Malorie, una donna che ci viene presentata con un’immagine potentissima: mentre stringe due bambini su una barca per attraversare bendati un fiume.

Il motivo? Gli Stati Uniti stanno vivendo un’apocalisse perché una forza soprannaturale ha decimato il genere umano. Quest’entità misteriosa si materializza nelle peggiori paure delle sue vittime e le induce al suicidio: chi la guarda, muore.

Malorie ha già perso sua sorella Jessica (Sarah Paulson) e ora per sopravvivere deve intraprendere un viaggio di due giorni. Passato il fiume, il suo obiettivo è raggiungere l’unico posto che potrebbe essere sicuro.

Bird Box: film, regista e cast al femminile

Come suggerito dal trailer ufficiale, Bird Box racconta un virus insidioso che minaccia l’America come già fatto da M. Night Shyamalan nel thriller E venne il giorno. Qui nel cast, oltre alla Bullock, ci sono anche Trevante Rhodes, Lil Rel Howery, Tom Hollander, BD Wong e John Malkovich. E il punto di vista è smaccatamente femminile.

La regia è di Susanne Bier, famosa per aver diretto Non desiderare la donna d’altri, Dopo il matrimonio, In un mondo migliore e la mini-serie The Night Manager.

“Malorie è una donna che non è propensa alla maternità, che non si sente a suo agio ad essere madre. Ma è anche così elementare riguardo alla sopravvivenza, che ha un punto di vista davvero acuto su ciò che sta accadendo. In quel luogo, non c’è davvero spazio per il tipo di amore che ha dentro di sé ma che non lascerà uscire”, ha raccontato la Bier a The Hollywood Reporter.

“Siamo vivendo un periodo pazzesco, di genere e politico, e in questo momento avere una protagonista femminile molto forte e complessa è stato molto soddisfacente. Ed è molto gratificante averla nel contesto di un thriller e non in quello di un film d’autore, perché permette di fare un discorso molto più ampio”.

Bird Box: Netflix lancia il film in streaming il 21 dicembre

Dopo la premiere all’Afi Fest, Bird Box arriva direttamente in streaming su Netflix a partire dal 21 dicembre. “Il mondo dello streaming ha innalzato l’asticella del cinema”, ha dichiarato la Bullock in un’intervista concessa all’Independent.

“Prima, se eri un supereroe, potevi fare un film; tutto il resto non veniva fatto. Ora, con lo streaming, abbiamo a disposizione tutti i tipi di lavoro, così possiamo recitare ancora al meglio. Questo meraviglioso business sta cambiando, fornendo così tante altre opportunità alle donne e alle persone di colore. C’è un grande cambiamento in atto”.