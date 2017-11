0 CONDIVISI Condividi Tweet

Professionisti ed executive di Hollywood hanno stilato la Black List 2016, ovvero la speciale classifica delle migliori sceneggiature mai diventate film. Quest’anno c’è un biopic dedicato a Madonna in vetta alla lista: si intitola Blond Ambition, è stato scritto da Elyse Hollander e racconta gli esordi di Louise Veronica Ciccone nella New York del 1980, prima di diventare la pop star di Like a Virgin.

Blond Ambition ha raccolto 48 voti e ha messo alla spalle i restanti 72 script. Al secondo posto si sono piazzati tre progetti con 35 voti a testa: il dramma corale Life Itself di Dan Fogelman (La canzone della vita – Danny Collins, Last Vegas, Crazy, Stupid, Love, Cars); The Olympian di Tony Tost (ambientato durante le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e basato su una storia vera); The Post di Liz Hannah, ricostruzione dell’inchiesta del Washington Post sui Pentagon Papers.

Black List 2016: la classifica degli script mai realizzati

La lista delle migliori sceneggiature non ancora arrivate sul grande schermo comprende anche I, Tonya di Steven Rogers (futuro film con protagonista Margot Robbie), un potenziale lungometraggio dedicato alla creazione di Titanic, Voyagers di Zach Dean (la love story tra Carl Sagan e Ann Druyan) e Linda and Monica di Flint Wainess (Monica Lewinsky, l’amica Linda Tripp e il Sexgate Clinton). Tra i progetti indicati in passato ci sono anche i successi di questa stagione Arrival e Manchester by the Sea. La lista completa la trovate qui, mentre ecco Lorene Scafaria che presenta Blond Ambition.