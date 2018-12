0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’episodio di Natale di Black Mirror quest’anno è davvero un regalo: Bandersnatch arriverà il 28 dicembre su Netflix e si tratta del chiacchierato film interattivo della serie. Un evento di cui si parla incessantemente da quando è stato annunciato.

Ogni spettatore avrà infatti la possibilità di scegliere una specifica storyline. Il finale cambierà a seconda dell’utente, chiamato in prima persona a decidere la propria conclusione della stessa storia. Una vicenda molto particolare.

Black Mirror film interattivo su Netflix

Bandersnatch è ambientato nel 1984, quando un giovane programmatore (Fionn Whitehead) comincia a mettere in dubbio la realtà. Tutto è iniziato quando ha trasformato in videogioco un caotico romanzo fantasy di un autore misterioso. Da quel momento in poi, si troverà ad affrontare una sfida spiazzante.

Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, il regista David Slade (lo stesso dell’episodio Metalhead della quarta stagione) ha girato circa 5 ore di materiale. Gli spettatori ne vedranno un film di 90 minuti, durante i quali ci sono diverse scelte da fare.

Il meccanismo sarà dunque quello già applicato a serie animate come Le avventure del gatto con gli stivali, che consente al pubblico di decidere quale direzione far intraprendere al racconto degli eventi. Non solo. Ci sarà la possibilità di vedere tutti i finali presenti, tornando indietro e scoprendo le alternative scartate in precedenza.

Black Mirror, episodio interattivo dal 28 dicembre

Il titolo Bandersnatch fa riferimento a un vero videogame del 1984, che però non è mai stato messo sul mercato. Ma Bandersnatch è anche una creatura di Alice nel Paese delle Meraviglie (presente nella poesia Jabberwocky), nome usato come collegamento alla realtà nascosta e non accessibile a tutti nella quale si immerge il programmatore.

Nel cast con il protagonista Fionn Whitehead, lanciato da Christopher Nolan in Dunkirk e visto poi in The Children Act – Il verdetto, spiccano anche Will Poulter (Revenant, Maze Runner) e Asim Chaudhry (il mockumentary People Just Do Nothing).

Ecco il trailer ufficiale di Black Mirror: Bandersnatch, diffuso da Netflix su YouTube.