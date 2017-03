1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in tanti a chiedersi com’è diventata Bo Derek oggi. L’attrice, icona sexy degli anni Ottanta, è infatti nel cast di L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo, l’epilogo della saga con Gabriel Garko (alias Tonio Fortebracci) in onda da venerdì 31 marzo in prima assoluta su Canale 5. La donna perfetta, sogno erotico di milioni di uomini quando Blake Edwards la lanciò in 10, sarà Chantal Cusano.

Chantal è la moglie del Ministro Cusano (Mattia Sbragia), di cui ne cura le pubbliche relazioni. È una donna infelice e preoccupata per sua figlia Giada, ragazza tanto problematica e bisognosa di attenzioni. Ma il suo cuore è impegnato altrove da quando nella sua vita fa incursione Tonio. Insomma, passioni ed intrighi tornano a popolare la vita della star americana, che ha lasciato per qualche mese il ranch con cani e cavalli nel quale si è trasferita lontana dal mondo dello spettacolo.

Ecco Bo Derek oggi

“L’anno scorso sono stata tutto il mese di agosto a Roma, eppure i paparazzi non si sono mai accorti di me. Quanto è bello Gabriel, e che uomo gentile. Ma anche molto divertente” ha raccontato a Vanity Fair poco dopo le riprese della fiction. D’altronde era il 1979 quando faceva perdere la testa ad un Dudley Moore in piena crisi di mezza età. Dopo per lei ci sono stati più fiaschi (In amore si cambia, Tarzan l’uomo scimmia, Bolero Extasy) che film memorabili.

In realtà Bo non ha mai abbandonato del tutto il cinema, accettando ogni tanto una parte qua e là (i più attenti ricorderanno due scult assoluti: Sognando la California e il recente Sharknado 3: Attacco alla casa bianca). Sposata per 22 anni con l’uomo che la scoprì a 16, il regista e attore John Derek (di 30 anni più vecchio di lei), è rimasta vedova nel 1998. Oggi è fidanzata con John Corbett, Aidan in Sex and the City e protagonista di Il mio grosso grasso matrimonio greco.

L’attrice dal 31 marzo in tv con L’onore e il rispetto

“Dell’Italia adoro il cibo, la moda e l’umorismo. Date le giuste priorità alla vita e sapete godervela. Dovremmo essere tutti più ‘italiani’ nel mondo” ha rivelato a TV Sorrisi e Canzoni. A 60 anni fa ancora girare la testa, ma qual è il suo segreto? “Faccio una vita sana. La prima cosa che ho comprato con i soldi guadagnati a Hollywood è stato il ranch a nord di Los Angeles. Vivo qui, nella fattoria con i miei animali. Forse è questo che fa bene al mio aspetto esteriore e interiore. Se mi guardo allo specchio oggi, in fondo vedo sempre una ragazza del sud della California”.