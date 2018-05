47 CONDIVISI Condividi Tweet

Boldi De Sica tornano insieme come ai vecchi tempi dei cinepanettoni. I due attori rifaranno coppia nel film di Natale 2018 prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film, che ne sarà anche il distributore. I re degli incassi al botteghino saranno di nuovo la coppia artistica doc della commedia natalizia con il film Amici come prima. Massimo Boldi e Christian De Sica saranno ovviamente i protagonisti e De Sica curerà anche la regia. Al momento non si conoscono altri particolari su trama e cast di contorno.

Boldi De Sica tornano insieme per Amici come prima

La reunion Boldi De Sica era già andata in scena lo scorso gennaio in occasione del compleanno di Paolo Conticini. I due si erano ritrovati davanti ad una torta e un bicchiere di spumante. Artefice di quella sorpresa era stata Paola Comin, fedele braccio destro di De Sica. La coppia ha iniziato il loro ventennale sodalizio nel 1986 con il film Yuppies – I giovani di successo di Carlo Vanzina fino all’ultima uscita nel 2005 con Natale a Miami. “Dopo la scomparsa di mia moglie ho avuto paura e mi sono allontanato”, aveva raccontato Boldi al Messaggero. “Ma Christian lo conosco da una vita, è una persona importante”.

Boldi De Sica: film nuovo in arrivo nel 2018

Dopo la rottura, le polemiche, le accuse reciproche, i rancori e il riavvicinamento, i due partner storici delle commedie sotto l’abete hanno seppellito l’ascia di guerra. De Sica è reduce da Poveri ma ricchissimi, il film di Fausto Brizzi (il cui nome è stato nascosto nelle locandine per lo scandalo che lo ha travolto) che ha incassato 6 milioni di euro lo scorso Natale. Risultato più modesto per Boldi, che con il suo Natale da chef ha racimolato 2,7 milioni. Non è andata meglio a De Laurentiis che con il collage-movie Super Vacanze di Natale è arrivato al milione scarso, oltre ad aver subito attacchi e minacce da tutti i suoi ex interpreti e registi. Il 2017 è stato l’anno dei cinepanettoni maledetti: Boldi e De Sica riusciranno a risollevare le sorti del film di Natale 2018?