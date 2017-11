1 CONDIVISI Condividi Tweet

Boldi minaccia denuncia a De Laurentiis a causa di Super Vacanze di Natale. Il nuovo cinepanettone Filmauro, al cinema dal 14 dicembre, è diretto da Paolo Ruffini e raccoglie il meglio delle storiche commedie natalizie che hanno visto nella coppia i propri eroi.

Un’operazione nostalgia ma soprattutto low-budget, che ai due attori non è affatto andata giù. L’avvocato di Boldi avrebbe presentato un ricorso per chiedere il blocco e il sequestro del film prodotto da De Laurentiis, con l’accusa di aver compiuto una concorrenza sleale.

In sostanza, Boldi avrebbe chiesto al produttore di vedere le scene dei film inserite nel montaggio conclusivo ma questa possibilità gli sarebbe stata negata. Per il fratello dell’attore si tratterebbe di una prepotenza, perché Massimo avrebbe voluto soltanto conoscere le sequenze utilizzate da Ruffini.

Inoltre, Boldi avrebbe richiesto alla Filmauro di non fissare l’uscita di Super Vacanze di Natale in concomitanza con Natale da chef, il cinepanettone concorrente firmato da Neri Parenti. Queste richieste sarebbero state seccamente declinate da De Laurentiis.

E per la prima volta dopo tanti anni, anche Christian De Sica è dalla parte di Boldi. Dalle pagine del settimanale Chi, in edicola dal 22 novembre, l’attore ha bocciato senza appello Super Vacanze di Natale. “Ci sono rimasto male”, ha dichiarato De Sica. “Aurelio neanche ci ha avvertito, dopo 32 anni poteva dircelo. Io non ho neanche visto il film perché è proprio una sciocchezza, quegli spezzoni si possono vedere gratis su YouTube”.

“Ho sempre detto che, se ci fosse stata una buona idea, avremmo potuto tornare insieme”, ha aggiunto riguardo alla possibile reunion con Boldi. “Ma così, senza dircelo, ha fatto una sciocchezza. Poteva chiedercelo. Gli avremmo detto di no”. Anche Christian sarà al cinema da “rivale” con la commedia Poveri ma ricchissimi.