27 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la prima volta il bellissimo attore di Fight Club ha deciso di parlare a cuore aperto di quello che è stato il divorzio più scioccante del terzo millennio: è dalle sue dichiarazioni che è venuto fuori, con grande stupore dei fan, un Brad Pitt alcolizzato e pentito di quel lungo e difficile periodo.

In una bella intervista sul mensile GQ, il divo si è mostrato senza remore per il comune mortale che è, dietro la patina luccicante di Hollywood. Uno degli aspetti che ha affrontato è proprio quello dell’abuso di alcool: “Non riesco a ricordare un giorno da quando sono uscito dal college in cui non ero ubriaco o non stavo fumando uno spinello, o qualcosa del genere. Ho smesso con tutto, tranne che con l’alcool, solo quando ho cominciato a costruire una famiglia. Ma lo scorso anno ho ricominciato. Ho iniziato a bere troppo, è diventato un problema. Ero capace di bere un Russian con vodka sotto il tavolo. Ero un professionista, ero molto bravo.”

Brad Pitt alcolizzato? Sì, è la ricaduta è avvenuta proprio durante il terribile periodo del divorzio da Angelina: “”Era troppo triste vivere qui – nella sua casa hollywoodiana che ha condiviso con la moglie – all’inizio, quindi me ne sono andato e ho dormito sul pavimento di un amico, in un piccolo bungalow a Santa Monica per un mese e mezzo. Questa casa era sempre caotica, piena di voci“. Adesso, però (che appare magro ed esile sulla copertina del magazine), è in fase di ripresa e ci tiene a precisarlo: “Adesso ho il tratto urinario più pulito di Los Angeles, lo garantisco!“.

Le commoventi parole sui suoi figli e Angelina

È anche riuscito a tornare nella sua casa e a rimettere in ordine la sua vita, soprattutto il suo rapporto con i figli: “I bambini sono così delicati. Assorbono tutto. Hanno bisogno di essere tenuti per mano, di qualcuno che spieghi loro le cose, di essere ascoltati… Sono cresciuto con una mentalità secondo cui “un padre sa tutto, ha sempre ragione”, invece di capire che un padre è prima di tutto un uomo, con i suoi dubbi, i suoi sacrifici. Di fronte al divorzio, questo mi ha buttato giù: dovevo fare di più per i miei figli, non sono stato bravo in questo. (…) Dopo che sono stati chiamati i servizi per l’infanzia (che hanno deciso di affidare la custodia esclusiva dei bambini alla Jolie, n.d.r) ci siamo messi a lavorare insieme per risolvere questo problema. Stiamo facendo del nostro meglio. Un avvocato mi ha detto: “Nessuno vince in tribunale, la questione è chi perde di più”. Ed è vero, passi un anno su un caso per dimostrare perché tu hai ragione e gli altri hanno torto, e non fai altro che aumentare l’odio. Mi rifiuto. E per fortuna la mia partner in questo è d’accordo. È solo molto, molto addolorata per i bambini, perché improvvisamente hanno perso la loro famiglia.”