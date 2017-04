0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una collaborazione stellare: si intitola Ad Astra il film che segnerà la prima collaborazione di Brad Pitt con James Gray. L’attore sarà infatti il protagonista di questo progetto di cui si parla molto già dallo scorso febbraio. Ora Collider ha confermato che le riprese inizieranno il 17 giugno e che il divo sarà diretto per la prima volta dal regista.

Cosceneggiato da Gray insieme a Ethan Ross (regista di seconda unità per Fast & Furious e Training Day), Ad Astra racconterà la storia di un ingegnere problematico segnato da un trauma. Quando era bambino, suo padre scomparve dopo aver accettato una missione senza ritorno verso Nettuno in cerca di vita extraterreste. Oltre vent’anni dopo, l’uomo cercherà di attraversare il sistema solare per ritrovare il genitore e scoprire perché quella missione si trasformò in un fallimento.

Ad Astra, il primo film di Brad Pitt con James Gray

“La fantascienza è un genere insidioso per via dei suoi elementi fantastici. Quello che sto cercando di fare è invece un film che offra l’esplorazione spaziale in un’esperienza il più realistica possibile e mai vista al cinema”, ha raccontato Grey, reduce da The Lost City of Z. “Questo film è una sorta di Cuore di tenebra, un viaggio ai confini del nostro sistema solare. È un progetto molto ambizioso, che mi terrorizza e al tempo stesso mi dà grande speranze”.