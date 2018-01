253 CONDIVISI Condividi Tweet

La presa di posizione di Brigitte Bardot sulle molestie è destinata a far discutere. La musa del cinema francese negli anni della Nouvelle Vague si è scagliata contro la polemica suscitata dal caso Weinstein. Ha inoltre accusato apertamente il movimento #MeToo, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenze di genere.

Le donne che hanno rotto il silenzio nel mondo dell’entertainment, della politica, dei media e più in generale nel mondo del lavoro sono diventate la “persona dell’anno” di Time 2017. Non per la diva, politicamente vicina al Fronte Nazionale.

Intervistata dalla rivista Paris Match, l’attrice ha definito #MeToo una campagna “ipocrita, ridicola e senza interesse, che occupa il posto di temi importanti che potrebbero essere discussi”. “Molte attrici cercano di raggirare i produttori per ottenere un ruolo e poi dicono di essere state molestate… In realtà piuttosto che giovargli, tutto questo finisce per nuocere loro”, ha aggiunto.

Se Catherine Deneuve critica il caso molestie e il nuovo “puritanesimo” generato da questi sexgate, anche Bardot difende “la libertà di importunare”. “Non sono mai stata vittima di molestie”, ha ammesso. “Quando gli uomini mi dicevano che ero bella o avevo un bel sedere a me faceva piacere. Questo tipo di complimenti sono piacevoli”.

Oggi Bardot vive a Saint Tropez, in una villa dalla quale esce raramente. Si definisce una donna diversa, “un’altra Bardot e non più B.B.”, e si è reinventata una nuova immagine e una nuova vita con la sua Fondazione in difesa degli animali, alla quale dedica ormai tutto il suo tempo e il suo denaro.

Tuttavia non è la prima volta che finisce sotto accusa per le sue posizioni. Nel 2004 finì per pagare una multa di 5 mila euro in seguito a una condanna per incitamento all’odio razziale. Nel suo libro Un grido nel silenzio, aveva criticato il numero eccessivo di musulmani e di moschee in Francia. Inoltre, aveva scritto di essere contro “l’islamizzazione” del suo Paese.