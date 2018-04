53 CONDIVISI Condividi Tweet

Le foto di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle all’aeroporto di Philadelphia hanno subito fatto il giro del mondo. L’ex modella e attrice icona degli anni ’80 per il suo look aggressivo e statuario sembra ora irriconoscibile. Stanca e provata, Nielsen è stata trasportata da un’addetta verso la propria auto. I fan della star danese si sono subito allarmati. Le sarà successo qualcosa oppure si tratta solo di esigenze di copione? Molto probabilmente, il suo volto è sciupato soltanto per il suo nuovo ruolo al cinema.

Brigitte Nielsen in sedia a rotelle

Dopo la sua ultima apparizione in Rocky IV, Brigitte Nielsen potrebbe infatti tornare a interpretare Ludmilla Drago, la moglie di Ivan (Dolph Lundgren), nel sequel di Creed, attualmente in fase di riprese. I ciak del film di Steven Caple Jr (che ha sostituito Ryan Coogler, passato al ruolo di produttore esecutivo) sono in corso proprio a Philadelphia, dove sono già arrivati Lundgren, Sylvester Stallone, Michael B. Jordan e Florian Munteanu (Vitor, il figlio di Ivan e Ludmilla Drago). È stato il fotografo Hugh E. Dillion a spiegare la presenza di Brigitte nella città della Pennsylvania. Secondo Dillion, l’attrice sarebbe giunta a Philadelphia proprio per girare delle scene. “È splendida anche senza trucco, ed è pure super dolce”, ha scritto il fotografo su Twitter.

Brigitte Nielsen oggi tra film e reality

Creed II è il nuovo capitolo della saga di Rocky, e il sequel del grande successo del 2015 Creed – Nato per combattere. Per Nielsen sarebbe un ritorno in grande stile a Hollywood dopo film discutibili come Mercenarie e Big Money Rustlas. La sua ultima apparizione in Italia era stata in Fantaghirò 5 nei panni della Strega Nera. Nel 2016 Brigitte ha partecipato come concorrente all’edizione all star della versione tedesca dell’Isola dei Famosi, trasmesso su RTL. Successivamente, a partire da agosto, ha condotto Wirt sucht Liebe, adattamento tedesco di Il contadino cerca moglie.