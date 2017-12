502 CONDIVISI Condividi Tweet

Brignano difende Brizzi dopo il sexgate esploso nel cinema italiano. Il regista di Notte prima degli esami e Ex è stato accusato di molestie da dieci aspiranti attrici in un servizio andato in onda a Le Iene. Le ragazze lo hanno additato di avere sfruttato presunti provini nel suo loft per fare massaggi non richiesti e tentare rapporti non consensuali.

Dopo la lettera aperta della moglie Claudia Zanella, Brizzi ha incassato il sostegno di colleghi e amici, da Nancy Brilli a Maurizio Costanzo. Ora arriva anche il comico romano, che dal regista è stato diretto in Poveri ma ricchi.

Proprio dal trailer di Poveri ma ricchissimi, sequel della commedia natalizia campione d’incassi in uscita il 14 dicembre, è nata l’ennesima polemica della stagione. Il nome di Brizzi è stato infatti cancellato dal trailer come dal resto del materiale promozionale. Brignano, però, ci tiene subito a precisare che “non è stato cancellato, è lui che si è defilato dalla promozione. Ora, qualsiasi cosa faccia o dica, è negativa. La macchina del fango quando parte, parte”.

“I fatti non sono stati ancora denunciati ai carabinieri”, ha dichiarato Enrico al Corriere della Sera. “C’è solo uno show, Le Iene, che per sei puntate ha mostrato ragazze camuffate che hanno dichiarato di essere state molestate da Brizzi”.

Brignano difende Brizzi: le sue parole

Brignano, dal 21 dicembre nei teatri italiani con lo spettacolo Enricomincio da me Unplugged, ha specificato: “Le molestie e la violenza sono da condannare in assoluto. Ma queste accuse sono state fatte non in un tribunale, ma in uno show televisivo. Ricordiamo Gigi Sabani? È morto di crepacuore per un’ingiusta accusa. Enzo Tortora? I casi sono molti. Da una parte ci sono donne violentate quotidianamente, ed è un dramma, ma ce ne sono anche altre che farebbero carte false per apparire. A chi spetta giudicare? Alla tv o a un tribunale, che agisce su denunce, prove e sulla possibilità dell’accusato di difendersi?”.

“A Fausto piacciono le donne, come a me. Le stesse donne che ora si lamentano spesso, dicendo che agli uomini piacciono sempre meno, la famosa crisi dell’uomo… Le fake news non sono un’invenzione. Se uno dice: ‘Spogliati nuda’, ti ha fatto una violenza? No, ti ha fatto una proposta. Digli di no e vai via. Bisogna stare attenti a catalogare tutto come molestia, se no anche io vengo sempre molestato”.