Brignano ha picchiato Anna Mazzamauro sul set di Poveri ma ricchi? L’indiscrezione arriva da Giulio Pasqui, blogger di TvBlog e del Fatto Quotidiano. Dal suo profilo Twitter, Pasqui ha invitato i conduttori di Deejay Chiama Italia, Linus e Nicola Savino, programma nel quale l’attore romano è stato ospite, a chiedergli qualcosa in merito.

Il blogger ha citato un’intervista rilasciata da Mazzamauro un anno fa al sito Gay.it, poi ripresa anche da Dagospia. “Brignano? Di Enrico non vorrei parlarne, se non ti spiace”, aveva detto rispondendo ad una domanda su come si fosse trovata a recitare con due mostri sacri come Christian De Sica e, appunto, Enrico.

La vicenda è stata raccontata dall’attrice nei giorni scorsi al Messaggero, che ha rivelato: Anna Mazzamauro picchiata sul set del film di Fausto Brizzi, campione d’incassi nel 2016. Un episodio tenuto nascosto fino ad oggi. “I rappresentanti della produzione mi hanno pregato di non far uscire la notizia per non danneggiare il film”, ha spiegato l’interprete della mitica signorina Silvani, che da questo scontro ne è uscita con una lacerazione al menisco dell’orecchio.

Mentre è in sala il sequel della commedia, Poveri ma ricchissimi (che a una settimana dall’uscita è il cinepanettone più visto battendo Natale da Chef e Super Vacanze di Natale), ieri l’attrice avrebbe dovuto incontrare il produttore del film, Mario Gianani della Wildside. All’ultimo momento, però, l’appuntamento è saltato.

Brignano ha picchiato Anna Mazzamauro?

“Mi dispiace, vi ringrazio ma non faccio interviste”: Brignano ha replicato così alle domande sul caso Mazzamauro che le ha rivolto Ilaria Ravarino, giornalista del Messaggero. “Dagospia? Sì, l’ho visto. E non mi va di commentare: sono in piena prova, ho il debutto dello spettacolo (Enricomincio da me, in scena all’Auditorium Conciliazione dal 20 dicembre al 12 gennaio, ndr). Sono tranquillo. È un momento molto felice della mia vita, lo voglio mantenere tale. Perciò non mi va assolutamente di parlare”.

