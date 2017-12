124 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo aver sottoposto a Il Fatto Quotidiano il video che dimostra la sua innocenza (sul quale non è stata ancora concessa la liberatoria), arriva lo sfogo di Enrico Brignano sul caso Mazzamauro. Pare che durante il suo spettacolo a teatro, ‘Enricomincio da me‘, l’attore non abbia potuto evitare di tornare sul discorso. Ed ecco cos’è venuto fuori:

Lo sfogo di Brignano sul caso Mazzamauro: “Accuse incresciosa”

Ecco le parole tuonate a gran voce dal palco dell”Auditorium Conciliazione di Roma: “Una cosa incresciosa, un’attrice, una mia collega, mi spiace perché poi ha l’età di mia madre, dice che io l’ho picchiata. Io quanto voglio bene Dio, potessi morire qui, in questo momento, non ho picchiato nessuno. Me ne guarderei bene perché la stazza è così diversa che se potessi o dovessi una volta fare una cosa del genere, non ci sarebbe nessuno dal’altra parte.”

Anche in questa sede l’attore sottolinea l’importanza del video che, come raccontato dal quotidiano, mostrerebbe un semplice diverbio – senza uso di violenza verbale né fisica – sul set, e niente di più. “Vi prego di fermare queste ingiurie contro me e la mia famiglia perché c’è una prova provata di un video in cui io le prendo soltanto le mani, non le do alcun cazzotto, non le rompo il timpano o fatto niente.” Questo lo sfogo di Brignano sul caso Mazzamauro che, per una serie di piccoli dettagli, ha visto in lui uno dei ‘sospetti’.

Stando al racconto dell’attrice, infatti, l’episodio è avvenuto sul set di Poveri Ma Ricchi e, di sicuro, non ha coinvolgo Christian De Sica – che l’avrebbe, invece, consolata. Il nome di Enrico è cominciato a circolare, fino a diventare un’accusa. Ecco perché l’attore ha colto l’occasione di fornire ancora una volta la sua versione dei fatti, che si conclude con una sorta di appello al pubblico:

L’appello dell’attore al pubblico

“Quindi è solo un tentativo, forse, di attirare l’attenzione a mio discapito, della mia famiglia, perché sappiate che il web, quando si scatena, è veramente cattivo e molto più violento di qualsiasi altra azione. Quindi vi prego, se ne avete la possibilità, arginate queste cose, perché il fatto non sussiste, non è mai successo e a breve arriverà una prova. Non dipende da me, devo aspettare le liberatorie degli avvocati“.