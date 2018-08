1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci sarà anche Bruce Lee nel nuovo film di Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood (C’era una volta a Hollywood, aperta citazione del western cult di Sergio Leone) si arricchisce della presenza del Piccolo Drago tra i suoi personaggi. Tarantino è un grande fan del mito che ha rivoluzionato il mondo delle arti marziali. Già omaggiato in Kill Bill con la mitica tuta gialla con le fasce nere indossata da Uma Thurman (quella usata nelle riprese di Game of Death, il film incompiuto a cui stava lavorando quando morì, il 20 luglio 1973), Bruce Lee sarà interpretato da Mike Moh.

Bruce Lee nel nuovo film di Quentin Tarantino

Moh, classe 1983, ha una lunga esperienza come stuntman ed è cintura nera di 4° dan in taekwondo. Già al lavoro in passato con Jackie Chan (nello stunt team di Rob-B-Hood), ha preso parte ad Inhumans (è l’essere acquatico Triton) e alla webserie Street Fighter nel ruolo di Ryu. L’attore e artista marziale dal suo canale YouTube ha più volte omaggiato il leggendario Chen, definendolo spesso la sua più grande fonte d’ispirazione.

Quentin Tarantino, nuovo film in arrivo nel 2019

Once Upon a Time in Hollywood, ambientato nel 1969 e ispirato all’eccidio di Cielo Drive compiuto dalla family di Charles Manson (l’assassinio di Sharon Tate, attrice e moglie di Roman Polański, e di suoi quattro amici), segue la vicenda dell’ex star western Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c’è proprio Sharon Tate (Margot Robbie), la vittima più celebre dell’omicidio del 9 agosto. Nel resto del ricchissimo cast spiccano i nomi di Tim Roth, Zoë Bell, Michael Madsen, Burt Reynolds, Luke Perry, Emile Hirsch, Damian Lewis, Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Olyphant e Dakota Fanning.