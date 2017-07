1 CONDIVISI Condividi Tweet

Come cantavano gli 883 nella celebre hit ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ “Attori troppo belli, sono gli unici eroi/Invece lui, sì lui era una star“: questa la giusta distinzione che ci introduce alla giornanta di Bryan Cranston al Giffoni, il Festival di Cinema più giovane e sognatore che c’è in Italia.

Al cospetto di centinaia di baby studenti di spettacolo, registi in erba, attori alle prime armi, il celebre volto di Breaking Bad (la serie evento creata da Vince Gilligan) si è presentato per raccontare (a cuore più aperto che mai) retroscena della sua carriera, per narrare le meraviglie del mondo del grande schermo e delle serie TV (“Mi sento l’uomo più fortunato del mondo“), ma anche per dare dei consigli a chi, come lui, vuole recitare.

L’arrivo di Bryan Cranston al Giffoni e la sua presenza fuori dal comune

Per parlare di lui vogliamo riallacciarci anche ad un’altra distinzione, stavolta fatta da Kit Harington, attore inglese de Il Trono Di Spade, anche lui ospite al Giffoni durante la giornata precedente: “Quando pensi a come sarà diventare attore ti immagini, appunto, la vita da attore. Non ti aspetti di diventare una ‘celebrità’“.

C’è differenza, quindi, tra svolgere il mestiere di artista teatrale/cinematografico e quello di diventare un volto di riferimento nel mondo della recitazione a causa – come dell’esempio dei due attori sopracitati – di un ruolo particolarmente iconico. Per Harington si tratta di Jon Snow de Il Trono di Spade, mentre per Cranston si parla del celebre Walter ‘Heisenberg’ White della serie TV sull’ex professore di chimica che diventa un magnate dello spaccio di metanfetamine.

C’è qualcosa che, però, va ancora oltre: una volta raggiunto il top al punto da, come hanno ricordato gli stessi protagonisti del Festival rivolgendosi a Bryan Cranston al Giffoni, ricevere addirittura una lettera di sentiti complimenti da Sir Anthony Hopkins, nonché di essere stato candidato all’Oscar in occasione del primo vero ruolo da protagonista in un titolo del grande schermo, la fama ormai supera l’individuo.

Cosa c’è di più che essere famosi, adorati e osannati in tutto il mondo? Il divo di Breaking Bad l’ha dimostrato ai ragazzi

Ebbene, nel caso dell’attore di Breaking Bad e Malcom In The Middle, la fama ha fatto il giro ed è tornato indietro, rendendo Cranston, paradossalmente, una star alla portata di tutti. Contrariamente ad ogni aspettativa, l’ospite più prestigioso di questa edizione di Giffoni, è stato il più umano, affabile, coinvolgente e vicino alle migliaia di ragazzini accorsi per vederlo.

L’unico che è sceso dal piedistallo non appena ha messo piede nell’area del Festival, l’unico che ha ascoltato le domande dei ragazzi ancor prima che l’interprete gliele riportasse, che ha consigliato e trattato i giovani futuri attori come potenziali futuri colleghi. Li ha fatti ridere, ha assecondato le richieste, si è messo in gioco, si è fatto selfie con tutti, insomma: non ha risparmiato neanche un cm della sua incredibile popolarità, dando ad i ragazzi il migliore degli esempi. 61 anni, moglie al suo fianco, sembrava esprimere da tutti i pori: non c’è nessuna barriera, sono come voi, nessuna patina da super divo inavvicinabile. E il mio segreto è che continuo a sapere quali sono le cose importanti della vita.

“L’importante è tenere a mente che quello del cinema è un ambiente di lavoro, ma le gioie vere sono nel privato, nelle sensazioni reali’

E vi assicuriamo che vedere un uomo di 61 anni che sfila su un carpet con la sua folta capigliatura brizzolata, giacca e camicia, rispondere sorridente e giocoso a dei ragazzini commossi, emozionati, va oltre il semplice momento fan-celebrità.

Bryan Cranston al Giffoni è stato l’ospite più apprezzato e indimenticabile, vincendo a man bassa tra l’imponente carnet di volti freschi, ‘cool’ e sulla cresta dell’onda del momento.