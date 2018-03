0 CONDIVISI Condividi Tweet

Buon compleanno Francesco Nuti torna per la sua quarta edizione. La rassegna, ideata e condotta dal giornalista Federico Berti per festeggiare il 63° compleanno dell’attore e regista toscano, andrà in scena al cinema Terminale di Prato dal 9 aprile al 17 maggio. Il grande Cecco sarà omaggiato con cinque titoli poco visti della sua filmografia. Si comincia il 9 aprile con Giovanni Veronesi e Maramao, suo primo film da regista datato 1987, prodotto dall’amico Nuti. Il 16 aprile tocca invece a Maurizio Ponzi, regista che lanciò Francesco al cinema dopo la separazione dai Giancattivi. Ponzi introdurrà la proiezione di Son contento del 1983.

Buon compleanno Francesco Nuti

La rassegna prosegue il 23 aprile con l’ultima apparizione di Nuti: Concorso di colpa di Claudio Fragasso, poliziesco del 2005 in cui Cecco interpreta un insolito ispettore di polizia che indaga su un misterioso suicidio. A presentare il film ci sarà l’amico e collega Massimo Bonetti. Il 7 maggio Mario Rellini, storico nome del teatro pratese, introdurrà Il Signor Quindici palle, da lui scritto con Francesco nel 1998. Ultimo appuntamento il 17 maggio, giorno del compleanno di Cecco, con la proiezione di Io amo Andrea (2000), che sarà introdotto da Giovanni Nuti, fratello di Francesco. Un film mai uscito in home video e quasi mai trasmesso in tv.

Francesco Nuti oggi: la figlia lo ricorda così

Dopo lo spettacolo in teatro, Andata, caduta e ritorno, Buon compleanno Francesco Nuti sarà un omaggi sentito e un atto d’amore nei confronti dell’attore-regista. Nei giorni scorsi, dalla sua pagina Instagram, la figlia Ginevra ha voluto celebrare suo padre con un tenero scatto di famiglia. “Sono fiera di te. Dei tuoi sorrisi, dei tuoi sguardi, dei tuoi occhi malinconici, che hai avuto la premura di donarmi, dei tuoi piccoli ma preziosissimi gesti”, ha scritto la ragazza. “Fiera di te, sempre. Con amore, il tuo pezzettino di donna”.