0 CONDIVISI Condividi Tweet

Burt Reynolds è morto all’età di 82 anni. L’attore, icona della Hollywood degli anni Settanta, si è spento in un ospedale della Florida, colpito da un attacco di cuore. Da tempo soffriva di problemi cardiaci e nel 2010 fu anche sottoposto ad intervento chirurgico. Prototipo dell’uomo d’azione, Reynolds è stato il duro di tanti film d’azione ma sempre con umorismo e ironia. Attore meticcio (era figlio di una donna italiana e di padre pellerossa), era nato a Waycross (Georgia) l’11 febbraio 1936 e aveva cominciato a lavorare tra teatro e televisione quando, in seguito a un incidente automobilistico, dovette abbandonare la carriera sportiva da stella del football universitario.

Burt Reynolds è morto a 82 anni

Reynolds esordì nel cinema con Anonima peccati (1961), ma il primo grande successo lo raccolse nel 1972 con il capolavoro Un tranquillo week-end di paura di John Boorman. Passò per l’Italia con lo spaghetti western Navajo Joe (1966) di Sergio Corbucci, alternò film d’avventura (Quattro bastardi per un posto all’inferno di Sam Fuller) a commedie (Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere di Woody Allen, Vecchia America di Peter Bogdanovich, L’ultima follia di Mel Brooks).

Negli anni Settanta fu decisivo il suo sodalizio con Robert Aldrich, che lo diresse nei cult movie Quella sporca ultima meta e Un gioco estremamente pericoloso. Recitò con i più grandi, da Alan J. Pakula (E ora: punto e a capo) a Blake Edwards (I miei problemi con le donne). Ebbe uno strepitoso successo di cassetta con la saga di Bandit, Il bandito e la “madama”. Negli anni Ottanta non perse lo smalto dei tempi d’oro grazie a Per piacere… non salvarmi più la vita di Richard Benjamin, Il corpo del reato di Michael Crichton e Ladro e gentiluomo di Bill Forsyth. Rifiutò persino personaggi leggendari come James Bond (“Il pubblico non accetterebbe mai uno 007 americano”, disse), Michael Corleone, Han Solo, John McClane ed Edward Lewis (“Perché non ho accettato la parte di Gere in Pretty Woman? Perché sono un idiota”, ammise)

Burt Reynolds, Once Upon a Time in Hollywood ultimo film (mancato)

Burt Reynolds proseguì senza sosta negli anni Novanta in parti minori prima di interpretare lo strepitoso regista hard Jack Horner in Boogie Nights di Paul Thomas Anderson. Una prova di grande maturità espressiva che gli valse la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Reynolds aveva anche diretto alcuni film per il cinema e la tv, tra cui la commedia amara La fine… della fine (1978) e il poliziesco Pelle di sbirro (1981). Prossimamente sarebbe dovuto essere con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sul set di Once Upon a Time in Hollywood, il film di Quentin Tarantino che arriverà nelle sale statunitensi il 26 luglio 2019. Ecco alcuni messaggi di amici e colleghi arrivati su Twitter e Instagram, da Arndol Schwarzenegger a Sylvester Stallone.

Visualizza questo post su Instagram Rest in peace to a legend and a friend. #BurtReynolds Un post condiviso da Mark Wahlberg (@markwahlberg) in data: Set 6, 2018 at 12:31 PDT

Burt Reynolds was one of my heroes. He was a trailblazer. He showed the way to transition from being an athlete to being the highest paid actor, and he always inspired me. He also had a great sense of humor – check out his Tonight Show clips. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) 6 settembre 2018

R.I.P. Burt Reynolds, underrated as a dramatic actor (Deliverance), underrated as a director (Sharkey’s Machine), but also a rare movie star that seemed to be just having an absolute ball onscreen. Nobody broke frame with a bigger gleam in his eye. “Just watch ol’ Bandit run.” pic.twitter.com/L4NlRyqahb — edgarwright (@edgarwright) 6 settembre 2018