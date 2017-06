2 CONDIVISI Condividi Tweet

Da Robin a Batman, Burt Ward ricorda Adam West. Il Boy Wonder della celebre serie tv ha voluto omaggiare la memoria dell’amico e collega, morto a 88 anni il 9 giugno. I due hanno formato una delle coppie più amate del piccolo schermo. Supereroi in calzamaglia e leggendari difensori della legge nella città di Gotham City. Così legati ai loro personaggi da non temere il typecasting a cui sono rimasti ancorati.

“Adam non ha mai sentito di aver perso altre occasioni”, ha raccontato Ward a Variety. “Sapeva che Batman significava qualcosa di importante per le persone. Avere gente che fa la fila per incontrarti ad eventi come il Comic-Con non è poi così male”.

Tra loro, bastarono 30 secondi per far scattare la scintilla di un’amicizia durata oltre cinquant’anni. Era il 1965 e si incontrarono la prima volta negli studi della 20th Century Fox per girare il pilot di Batman. Avevano un senso dell’umorismo simile: fu quella la chiave della loro alchimia. Dopo la fine dello show, non si sono mai persi di vista. Persino mogli e figli, i West e i Ward, si frequentano ancora. Sono una vera e propria “Bat-famiglia”.

Burt Ward ricorda Adam West: le sue parole

West ha proseguito la carriera giocando sempre con la sua immagine di Bruce Wayne. È apparso in sitcom, programmi per ragazzi, cartoon e pubblicità citando se stesso e il suo ruolo più celebre. “Non c’era molta differenza tra la persona sullo schermo e quella fuori dal set”, ha spiegato Ward. West aveva un senso dell’umorismo favoloso e una grande curiosità per il mondo. Amava il vino, giocare a tennis e cucinare. Inoltre, era un patito d’arte. “Era di volta in volta austero, gentile, buffo e giocherellone”.

Proprio recentemente West aveva aiutato Ward nel lancio del suo nuovo business: una linea di cibo biologico per cani. Adam andava in giro a dire ai fan che a 86 anni si teneva in forma mangiando una scatoletta al giorno di quella fantastica carne. “Era semplicemente una persona piacevole, era divertente stare con lui. Gli volevo un gran bene”.