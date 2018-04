0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cannes 2018 ha annunciato il suo film d’apertura: Everybody Knows di Asghar Farhadi, thriller psicologico con Penelope Cruz e Javier Bardem. Il regista iraniano, autore di opere acclamate da critica e pubblico come Il cliente, Una separazione e About Elly, aprirà la 71° edizione del Festival, dall’8 al 19 maggio. Girato a Torrelaguna, paese a nord di Madrid, con la coppia di divi spagnoli, il film racconta la storia di Carolina, una donna che vive a Buenos Aires e decide di ritornare nella sua cittadina natale per stare con la famiglia, il marito argentino e i figli. Tuttavia, la riunione familiare finirà per portare a galla eventi inaspettati che cambieranno per sempre il corso dell’esistenza di tutti.

Cannes 2018, apre Everybody Knows

Everybody Knows (in originale Todos lo saben) sarà il secondo film spagnolo ad aprire Cannes: il primo era stato La mala educación di Pedro Almodóvar nel 2004. Farhadi è stato due volte in concorso in Croisette: nel 2016 con Il cliente (che ha vinto i premi per la migliore sceneggiatura e per il miglior attore, Shahab Hosseini) e nel 2013 con Il passato, vincitore del Premio della Giuria ecumenica e del riconoscimento a Bérénice Bejo come miglior attrice.

Il cliente ha anche vinto l’Oscar come miglior film straniero, il secondo per Farhadi dopo Una separazione. Allora il regista iraniano decise di non partecipare alla cerimonia di premiazione per rispetto verso i suoi concittadini ai quali l’amministrazione Trump impediva l’ingresso negli Stati Uniti. Prodotto da Alexandre Mallet-Guy di Memento Films e Alvaro Longoria di Morena Films, Todos lo saben uscirà in Francia il 9 maggio, il giorno seguente il red carpet che aprirà Cannes.

Penelope Cruz e Javier Bardem a Cannes con Asghar Farhadi

Everybody Knows vede nel cast anche Ricardo Darín, Ramón Barea e Bárbara Lennie. La fotografia è di Jose-Luis Alcaine, i costumi di Sonia Grande, il montaggio di Hayedeh Safiyari. Il film verrà distribuito in Italia da Lucky Red, che ha co-prodotto il progetto con France 3 Cinema e Untitled Films AIE e ha già portato in sala le precedenti opere di Asghar Farhadi.