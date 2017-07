10 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Verdone gira Benedetta follia, il suo film numero 26 dietro la macchina da presa. L’attore e regista romano ha annunciato sui social l’inizio delle riprese della sua nuova commedia, che verrà interamente ambientata a Roma.

Prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, il film è stato sceneggiato per la prima volta da Verdone insieme a Nicola Guaglianone e Menotti, la coppia di Lo chiamavano Jeeg Robot.

Verdone è Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Uno di quelli che “una moglie è per sempre”. Se non fosse che la sua Lidia (Lucrezia Lante della Rovere), devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze.

Ma poi nel suo negozio arriva un’imprevedibile candidata commessa: Luna (Ilenia Pastorelli). Una ragazza di borgata sfacciatissima e travolgente, volenterosa ma altrettanto incapace, adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Luna iscrive Guglielmo a Tinder, la app più hot del momento, e lui, single allo sbaraglio, scoprirà il sorprendente mondo degli appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l’anima gemella. Da quel giorno, per entrambi niente sarà più come prima.

Carlo Verdone gira Benedetta follia: il suo post

“Cari amici, oggi inizia la scalata della montagna”, ha scritto Verdone sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Un film per me, nel doppio ruolo di regista ed attore, lo è: vi prometto tutto il mio impegno ed entusiasmo per farlo nel migliore dei modi. Oggi è il primo giorno e vi assicuro che un po’ di ansietta è difficile da eliminare: per me ogni film è un ricominciare da zero. Sempre! Vi abbraccio con affetto e spesso vi manderò qualche notizia dai vari set. Non molleremo fino al 22 settembre. Nove settimane di lavorazione”. Nel cast anche Maria Pia Calzone e Paola Minaccioni.