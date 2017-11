0 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Verdone parla delle molestie che hanno travolto il mondo del cinema. Lo fa dall’Auditorium dell’Università di Roma Tor Vergata il giorno in cui ha ricevuto alla Facoltà di Lettere e Filosofia la Laurea Honoris causa in Beni culturali e territorio.

Emozionatissimo, l’attore e regista romano ha ottenuto questo riconoscimento in occasione dei 40 anni di carriera. L’ateneo ha anche deciso di intitolare la sala cinema della Macroarea di Lettere a suo padre, il professor Mario Verdone, nel centenario della nascita.

“Voglio continuare a raccontare il Paese che cambia, anche se siamo in un momento difficile e complesso, che fa anche un po’ paura”, ha dichiarato Verdone nella sua lectio magistralis. Inevitabile il riferimento al sexgate che sta sconvolgendo il nostro cinema. “Sono d’accordo con quanto ha detto Santamaria, i processi si devono fare in tribunale e i provini si devono fare negli uffici”.

“Io quando li faccio ho sempre accanto a me un aiuto regista, e non li faccio a casa”, ha spiegato. “Lì posso invitare un’attrice che conosco da tempo e che considero un’amica. Ma un regista serio, e questo lo dico anche per chi vuole fare l’attrice, fa i provini in ufficio con il casting, i suoi aiuti e assistenti”.

Carlo Verdone parla delle molestie (e di Brizzi)

“Ora si sta buttando tutto un po’ in caciara”, ha aggiunto. “Non si può denunciare dopo 30, 35 anni, c’è qualcosa che non va, perché poi alzando questo polverone il mondo del cinema sembra un mondo di sospettati. C’è anche tanta brava gente, di questo non ne parla nessuno. Poi c’è una parte, secondo me piccola, che agisce male”. Per il regista “un conto è provarci, un conto è violentare. Provarci fa parte dell’uomo da quando è nato, la violenza è ben altra cosa, e può manifestarsi anche come plagio, che può essere anche solo con lo sguardo, su una persona fragile e debole”.

È per questo motivo che “le agenzie devono essere più attente e vigili, devono avvertire i loro attori, li devono proteggere, devono dare i consigli giusti. Non li devono mandare in case o strani studi, si mandano in un ufficio di produzione. Le agenzie serie fanno così”. Infine, su Brizzi non si è esposto ma si è limitato a dire: “So quello che sapete voi dai giornali, non siamo molto amici, ci salutiamo, non lo conosco come persona. Mi auguro che sia ridimensionato tutto quello che si dice”.