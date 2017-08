1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carole Bouquet compie 60 anni. Nata a Neuilly-sur-Seine il 18 agosto 1957, l’attrice francese ha avuto una vita difficile prima di consacrarsi icona della sensualità inafferrabile e definitiva dalla fine dei ’70. Segnata dal doloroso divorzio dei genitori (fu il padre a crescerla dopo l’abbandono della madre), al cinema ci arrivò quasi per caso.

Studiava Filosofia alla Sorbona quando Luis Buñuel la notò e la volle fortemente nel suo ultimo film, Quell’oscuro oggetto del desiderio. Accanto a Fernando Rey e Angela Molina, Bouquet divenne subito la nuova musa del cinema d’autore francese.

Carole ha girato oltre 50 film, tra i quali Solo per i tuoi occhi (era l’affascinante e combattiva Bond girl Melina Havelock) e Troppo bella per te di Bertrand Blier, che le fece guadagnare il Premio César come migliore attrice. Innamorata dell’Italia, nel Belpaese ha girato con Adriano Celentano, i fratelli Vanzina, Francesco Nuti e Dino Risi. La sua prossima interpretazione sarà in tv, da protagonista della serie La Mante, in onda su TF1 da settembre.

La sua vita privata è stata complicata quanto la sua infanzia. Il produttore Jean-Pierre Rassam, dal quale ha avuto un figlio, Dimitri, l’ha lasciata vedova nel 1985. Dal 1992 al 1996, è stata sposata con il medico Jacques Leibowitch. Ha avuto una relazione burrascosa con Gérard Depardieu dal 1997 al 2005. Dal fotografo Francis Giacobetti ha avuto il secondo figlio, Louis, mentre dal 2014 fa coppia con il nobile Philippe Sereys de Rothschild.

Carole Bouquet compie 60 anni: la sua nuova vita

Sempre in prima linea a favore dei più deboli, Bouquet si è schierata in difesa dei bambini maltrattati, delle mamme senzatetto e dei sans-papier francesi. Ormai in pianta stabile in Italia, oggi Carole porta avanti l’avventura di un’azienda agricola a Pantelleria. Proprietaria di vigne della contrada Serraglio, produce un Passito chiamato Sangue d’oro.

L’idea originaria era quella di ritirarsi in Sicilia per puro piacere. Entità dei lavori e dimensioni della tenuta, l’hanno poi indotta a tentare la commercializzazione dei suoi prodotti (come Bruno Vespa). “Ho scelto l’Italia, la Sicilia e Pantelleria per mettere le mie radici”, ha raccontato. “I muretti lavorati a secco dagli uomini, con la loro determinazione infinita, mi danno la stessa emozione del Campidoglio, dei mosaici di Piazza Armerina. Senza luce io muoio, sono venuta in Sicilia per rinascere di nuovo”.