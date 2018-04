0 CONDIVISI Condividi Tweet

Charlize Theron è ingrassata 22 chili per calarsi nei panni di Marlo, la protagonista di Tully, il nuovo film di Jason Reitman al cinema dal 28 giugno. La star sudafricana ha faticato non poco per diventare questa madre di due bambini e incinta del terzo, prossima ad un crollo fisico ed emotivo. La preparazione, le riprese, il rehab successivo si sono rivelati un autentico calvario per l’attrice.

Charlize Theron ingrassata 22 kg per Tully

Theron, 42 anni, era apparsa ingrassata e irriconoscibile sin dalle prime foto diffuse sul web. Ora, nel presentare il film a Entertainment Tonight, ha raccontato che il drastico cambio di stile alimentare l’ha portata a soffrire davvero di depressione. “Volevo sentire cosa sentiva realmente questa donna, per me è stato un modo per avvicinarmi a lei e per entrare nella sua mente”, ha raccontato.

“Ma è stata anche una sorpresa. La depressione mi ha colpita come un pugno in faccia. Era una malinconia difficile da scacciare. Per la prima volta in vita mia mangiavo un sacco di cibi preconfezionati e bevevo molte bevande zuccherate e non era molto divertente avermi attorno”. Per raggiungere il risultato stabilito, l’attrice ha rivelato di aver organizzato uno strano piano di lavoro. Si svegliava nel bel mezzo della notte “per ingurgitare cibo”: i suoi due bambini erano confusi e pensavano che fosse incinta.

Charlize Theron: tornare al peso forma “un inferno”

“Le prime tre settimane sono sempre divertenti – ha spiegato Theron – perché ti senti come un bambino in un negozio di dolci dove puoi avere tutto, anche due milkshakes per colazione. Ma dopo mangiare non è stato più così divertente ed è diventato un lavoro. Mi ricordo che dovevo mettere la sveglia alle due del mattino, mi svegliavo e trangugiavo un piatto di maccheroni al formaggio… Volevo solo spingerlo in gola e basta. È davvero difficile mantenere quel peso”.

Smaltire tutto, ha spiegato a ET, è stato un inferno: “Ci ho messo un anno e mezzo ed è stato un viaggio molto, molto lungo. Complicato anche dal fatto che avevo le presentazioni con la stampa e nessuno sapeva quello che avevo fatto. Penso che all’inizio, quando cominciarono ad uscire le prime foto, fossero tutti convinti che avessi addosso delle protesi”. “Quando hai 27 anni, il tuo corpo è un po’ diverso da quando ne hai 42 – ha concluso – e il mio medico ha fatto in modo che ne fossi consapevole, spiegandomi che non stavo morendo e che dovevo solo calmarmi e sarebbe andato tutto bene”.