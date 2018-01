1 CONDIVISI Condividi Tweet

Che fine ha fatto Renato Pozzetto? Il campione dell’umorismo surreale continua ad essere un esempio di divertimento e buon umore. Nonostante negli ultimi tempi l’attore di Laveno Mombello abbia diradato le sue apparizioni pubbliche.

Le ultime volte che è stato avvistato in tv è stato a Stracult e Domenica Live, dove la sua comicità è parsa levigata da una nota malinconica. Pozzetto non ha mai avuto paura di cambiare. Ha attraversato il cinema italiano alternando i grandi autori ai film popolari campioni di incassi, passando con nonchalance da una dimensione all’altra.

Renato compirà 78 anni il 14 luglio. “Ho sempre fatto film per il mio pubblico, ricercando sempre il progetto che mi permettesse di esprimere la mia arte e la mia professione”, ha raccontato al Festival di Locarno, che lo ha premiato nel 2012. “Pensa che una pellicola leggera come Il ragazzo di campagna, ogni volta che passa in televisione batte gli ascolti di qualsiasi filmone americano da oltre vent’anni”.

Quando ha annullato lo spettacolo a Saronno lo scorso aprile, il suo Siccome l’altro è impegnato (Cinecabaret), si era vociferato molto riguardo ad una possibile malattia. Niente di tutto ciò. Oggi Renato si divide tra Milano, dove abita vicino ai suoi figli in via Santa Croce, e Laveno sul Lago Maggiore, dove ha aperto una locanda con ristorante e 20 camere.

Che fine ha fatto Renato Pozzetto? Eccolo oggi

Tuttavia non ha mai dimenticato le sue umili radici: resta ancora una persona semplice, quel ragazzo di campagna che ha sofferto la fame e gli stenti nella Milano della Seconda guerra mondiale. Quello che vive nelle “case minime” e non aveva i soldi neppure per un biglietto del tram.

Con alle spalle 10 anni di cabaret, 15 di teatro e 30 di cinema con oltre 60 film, “l’è semper malmustus”, per dirla alla milanese. Può permetterselo, anche nelle rimpatriate con tutti gli amici del mitico Derby Club.