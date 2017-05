1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fenomeno tutto italiano? Macché, Checco Zalone nel mondo si conferma un trionfo. Se in Italia Quo Vado? è diventato il primo incasso di tutti i tempi e il film più visto di sempre su Sky, anche in altri Paesi continua la sua corsa. Ultimo in ordine di tempo la Spagna. Uscito lo scorso 28 aprile con il titolo Un italiano en Noruega (Un italiano in Norvegia), in un mese ha incassato quasi 2 milioni di euro. È il miglior risultato per la commedia fuori dal nostro territorio.

Il quarto film di Zalone e Nunziante ha già portato a casa oltre 72 milioni di euro oltre i confini. Da sommare ai 65 casalinghi. Allo European Film Market del Festival di Berlino 2016, il successo di vendite era stato clamoroso. Quo Vado? è stato venduto in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Portogallo, Grecia, Inghilterra, Russia, Australia, Medio Oriente, America Latina e Giappone. Con titoli diversi che vanno da Where Am I Going? a Der Vollposten.

In Spagna, Germania e Russia, i distributori hanno deciso di doppiare Checco. Il risultato è abbastanza insolito e rimane decisamente esilarante. A prestargli la voce nella versione tedesca è il popolare comico e cabarettista Bastian Pastewka.

Checco Zalone nel mondo è un successo inaspettato

Perché Checco piace così tanto anche all’estero? La sua commedia è irriverente e si prende bellamente gioco del mondo burocratico e di alcuni cliché culturali tutti italiani. È così che ci vedono nel mondo? Gianni Canova, uno dei più autorevoli critici cinematografici italiani e docente di Storia del cinema alla IULM di Milano, ha dedicato a Zalone un pamphlet intitolato Quo Chi?. Un’analisi del successo della maschera comica più potente dell’Italia contemporanea.

Con il suo “modello di comicità orizzontale”, Checco ride di sé ed è dentro il mondo che egli stesso deride. Senza concessioni al grottesco, con sana consapevolezza e un linguaggio e una comunicazione che hanno fatto breccia anche oltre le Alpi.