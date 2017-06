0 CONDIVISI Condividi Tweet

Checco Zalone sbarca in Cina. Quo Vado, il film italiano dal maggior incasso di sempre, è pronto a conquistare il mercato asiatico. La commedia con il talento pugliese, capace di risollevare le sorti della scorsa stagione cinematografica, è vicina all’approdo in Oriente.

Il produttore, Pietro Valsecchi, sta trattando. Quo Vado, insieme all’altra hit Perfetti sconosciuti, potrebbe trovare spazio nelle 60 mila sale cinematografiche cinesi. Oppure sulle piattaforme pay-tv o ancora online.

Checco Zalone nel mondo si è già confermato un trionfo. Il suo quarto film ha portato a casa circa 80 milioni di euro oltre i confini nazionali. È stato venduto in quasi tutta Europa, in Inghilterra, in Russia, in Australia e in Medio Oriente. Fino all’America Latina e al Giappone.

In Cina il mercato è enorme, segmentato e tecnologicamente all’avanguardia. È dal 1987, i tempi di L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci vincitore di nove Oscar, che il cinema italiano non trova spazio nel gigante dell’Oriente. Eppure i cinesi sono grandi amanti del made in Italy.

Per questo motivo Anica – l’associazione che unisce le imprese di produzione ed esercizio del settore – ha costituito un forum culturale Italia-Cina. Ma non solo. Grazie al lavoro dell’ambasciatore Ettore Sequi, è stato firmato un accordo con Shanghai Media Group. Una delle più importanti società di piattaforme web, produzione e distribuzione. Dopo i festival di Pechino e Shanghai, i rapporti saranno rinsaldati alla 74° Mostra di Venezia. Dal 30 agosto al 9 settembre, si terrà un focus sui due paesi sotto l’egida della Biennale e di Xinhua, che promuove il cinema cinese in Europa.

“A loro piace molto la nostra commedia”, ha dichiarato Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, alla Stampa. “Sulle piattaforme funziona un cinema come quello di Genovese, che parla dei problemi di oggi che hanno anche i loro giovani, dei telefonini, della tecnologia dalla doppia faccia”.