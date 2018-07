0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cher e Meryl Streep hanno conquistato il pubblico londinese alla premiere di Mamma Mia! Ci risiamo, il sequel più atteso dell’autunno. Il film, al cinema dal 6 settembre, riporta sullo schermo gli amori di Donna Sheridan (ad interpretarla da giovane è Lily James), le musiche degli Abba e i paesaggi mozzafiato di Kalokairi. Ma ad attirare le attenzioni degli spettatori è stata soprattutto la coppia Cher e Streep. Le due dive si sono scambiate un bacio sulla bocca che ha fatto subito il giro dei social ed è diventato immediatamente virale.

Cher e Meryl Streep, Mamma Mia che bacio

I gesti d’affetto tra Cherilyn e Meryl hanno fatto quasi passare il film in secondo piano. Le due star sono amiche di vecchia data: a farle incontrare fu Mike Nichols, che le volle insieme per Silkwood. Era il 1983 e da allora sono passati trentacinque anni. Quel film valse ad entrambe una candidatura all’Oscar: Streep come miglior attrice protagonista, Cher come non protagonista. A batterle furono, rispettivamente, Shirley MacLaine per Voglia di tenerezza e Linda Hunt per Un anno vissuto pericolosamente. Meryl Streep ha avuto modo di rifarsi ampiamente (record di 21 nomination e 3 vittorie, fino al Premio alla carriera ai Golden Globe 2017), Cher con l’Oscar vinto per Stregata dalla luna.

Mamma Mia! Ci risiamo, Meryl Streep e Cher alla premiere

Sorridenti e distese, le due attrici hanno accompagnato tutto il cast presente alla prima del film, da Amanda Seyfried a Colin Firth, senza dimenticare Pierce Brosnan, Christina Baranski, Judy Cramer e l’altra new entry Andy Garcia. Il sequel di Mamma mia!, distribuito da Universal Pictures, farà scoprire al pubblico cosa ne è stato di Donna, della figlia Sophie e dei suoi tre papabili padri: Sam, Bill e Harry. Tra passato e presente, si capirà finalmente come siano andate davvero le cose quando Donna era poco più che adolescente.