Cher ha confermato un’indiscrezione che circolava da tempo: la sua vita diventa un musical. L’attrice e cantante, oggi 71enne, ha usato il suo profilo Twitter per comunicare ai suoi follower la notizia. “Ho appena parlato al telefono con lo sceneggiatore e il regista del musical”, ha cinguettato. “Ci sarà una performance in teatro con attori, ballerini e cantanti. Arriverà a Broadway nel 2018”.

Uno dei personaggi più eccentrici e camaleontici del mondo dello spettacolo, Cherilyn Sarkisian LaPierre – questo il suo vero nome – è sulle scene da oltre quarant’anni. Muovendosi sempre tra musica e cinema, ha sfondato con Sonny prima di rompere il loro sodalizio negli anni Settanta.

La fama da attrice l’ha raggiunta grazie all’interpretazione di film come Silkwood (1983) e Stregata dalla luna (1987) che le sono valsi rispettivamente un Golden Globe e un Oscar. A fine anni Ottanta è tornata a cantare pubblicando diversi album, fra cui Cher (1987), Love Hurts (1991) e Believe (1998, vincitore di un Grammy).

Cher, una vita da musical

Nel 2002 ha pubblicato Living Proof, il cui tour promozionale avrebbe dovuto sancire il suo addio alle scene. Tuttavia, dopo l’interpretazione di Burlesque (2010) accanto a Christina Aguilera, nel 2013 ha realizzato il disco Closer to the Truth. Nel 2011, inoltre, ha prestato la propria voce alla leonessa Janet nella commedia Il signore dello zoo con Kevin James.

Il musical che arriverà a Broadway ripercorrerà tutta la sua vita. Dalla rocambolesca infanzia a Los Angeles agli esordi con Sonny Bono fino al doloroso divorzio e al successo degli anni Ottanta. Scritto da Rick Elice (Jersey Boys), lo spettacolo sarà diretto da Jason Moore (Pitch Perfect). La produzione sarà invece affidata a Jeffrey Seller (Hamilton) e Flody Suarez (Rise). Cher sarà raccontata attraverso tre personaggi – Babe, Lady e Star – che rappresentano tre fasi della sua vita. Ad interpretarli saranno Jillian Mueller, Lena Hall e Lesli Margherita.