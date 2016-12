Chewbacca canta Silent Night e ci augura felice Natale. Grazie alla parodia offerta da quei simpatici mattacchioni del canale YouTube “How It Should Have Ended”, il peloso Wookiee della saga di Star Wars è diventato protagonista di una versione davvero unica e speciale del classico canto natalizio. Un Astro del Ciel intonato nella sua celebre lingua natia, il magico Shyriiwook.

Il video è l’ultimo di una serie di spoof che vedono Chewie protagonista di improbabili canzoni. Un Chewbacca Christmas Carol creato nel lontano 1999 dalla Room 34 Creative Services, facendo il verso ad un famoso album di brani natalizi di Paul Todd. Con tanto di tastiere Yamaha e grugniti incomprensibili, è nata subito una leggenda, che Han Solo continua a ribattezzare con un sonoro “Tutto questo è ridicolo”.

Chewbacca canta Silent Night in Shyriiwook!

E pensare che nel 1978 fu la stessa Lucasfilm ad ideare uno “Star Wars Holiday Special” televisivo, ma gli ascolti furono così miseri che la CBS lo cancellò dal palinsesto. Dopo l’edizione del 2015 con estratti da Il risveglio della Forza, anche il 2016 ha la sua sing-along con il co-pilota del Millennium Falcon. Per concludere al meglio l’anno che ci ha donato Rogue One: A Star Wars Story. Happy Star Wars Christmas!