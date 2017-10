571 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in tanti a domandarsi chi è Chiara Baschetti, la giovane star che affianca Gianni Morandi nella fiction L’Isola di Pietro. L’attrice continua a conquistare il pubblico di Canale 5 nei panni di Elena, la figlia ribelle e ostinata del pediatra protagonista della serie.

Ormai L’Isola di Pietro batte Fabio Fazio quasi ogni domenica: la media è di 4 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%. Staccato di netto il nuovo Che tempo che fa di Rai 1. Merito anche del fascino e della bravura di Chiara.

Baschetti, classe 1987, ha un passato da modella: ha iniziato a sfilare giovanissima e nel 2003 ha vinto il fashion contest Elite Model Look. Da quell’anno ha iniziato a calcare le passerelle dividendosi tra Milano, Parigi e New York. Nata a Sant’Arcangelo di Romagna, Chiara ha lavorato per grandi nomi della moda come Armani, La Perla e Fendi. L’Isola di Pietro non è la sua prima esperienza come attrice: nel 2015 ha affiancato Claudio Bisio nella commedia Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi.

La prima grande opportunità l’ha avuta però nel 2009. Chiara sarebbe dovuta diventare la valletta di Paolo Bonolis a Sanremo. Poi non se ne fece nulla. “Mi dispiace per lei ma ci sono state troppe problematiche con la Rai o forse non era abbastanza motivata per fare il Festival”, disse il conduttore. Senza perdersi d’animo, Baschetti ha dimostrato di non essere la solita modella.

Appassionata di nuoto, pilates e corsa, divoratrice di libri, Chiara vanta persino un passato da pallavolista nella squadra femminile della sua città. Nonostante debba tenere d’occhio il suo fisico, adora la buona cucina e il vino: le sue preferenze tra i fornelli si concentrano su piatti a base di pesce.

Con il personaggio di Elena ha molte caratteristiche comuni, come ha raccontato a LetteraDonna: “È una ragazza che ha lasciato casa presto e ha scelto di stare con un uomo molto più grande di lei. L’ho fatto anch’io. Si porta dietro degli scheletri, dei pesi, che in un certo senso tutti abbiamo. Anche in questo mi sono ritrovata molto”. I suoi progetti per il futuro dimostrano tutta la sua maturità: “Vorrei una famiglia, una casa in campagna e una vita serena”.

