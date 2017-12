2 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono tanti gli spettatori di Canale 5 che si domandano chi è Jenna Coleman, l’attrice inglese che ha stregato il pubblico della miniserie Victoria nei panni della Regina. Una domanda alla quale sanno già rispondere i fan di Doctor Who: Jenna è stata Clara Oswald, compagna del Dottore, dal 2012 al 2015.

Nata nel 1986 a Blackpool, nel Lancashire, Coleman in realtà ha una lunga carriera alle spalle. Ha iniziato a recitare giovanissima nella compagnia teatrale Yer Space. Fu proprio in palcoscenico che fu notata per il suo primo ruolo importante, quello di Jasmine nella soap Emmerdale.

Nel 2011 è arrivato il primo piccolo ruolo a Hollywood in Captain America – Il primo Vendicatore, apparizione che le ha fatto ottenere la parte di Annie Desmond nella miniserie Titanic. Dopo gli apprezzamenti per Doctor Who, è arrivata la consacrazione con Victoria, lo show in costume di Daisy Goodwin che racconta l’ascesa della Regina Vittoria del Regno Unito.

Il successo è stato clamoroso. In Inghilterra le prime due stagioni, di otto episodi ciascuna, hanno avuto ascolti record, con una media tra i 4 e i 5 milioni di spettatori. Tanto da guadagnarsi nel 2017 lo speciale natalizio Comfort and Joy (andato in onda il 25 dicembre su ITV) e un rinnovo per la terza stagione. Con Jenna Coleman e Tom Hughes (il Principe Albert) confermati nel cast.

Chi è Jenna Coleman, star di Victoria

“Prima d’ora non avevo mai interpretato nessuna persona realmente esistita”, ha raccontato l’attrice a Collider. “Ho studiato diverse biografie e la cosa più incredibile di Victoria è che, nonostante la giovane età, era una ragazza estremamente ostinata e testarda”.

“Non riesco ad immaginare come potesse essere avere 18 anni e occupare quella posizione. Non ha mai davvero trascorso un po’ di tempo o una notte in una stanza da sola, stava diventando la donna più potente del mondo e ha dovuto guidare il Parlamento. Quando la collochi nel contesto, la sua è una storia straordinaria”.