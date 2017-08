1 CONDIVISI Condividi Tweet

Chloe Grace Moretz presa in giro per il suo peso? Succede anche questo a Hollywood. Attrice tra le più promettenti in circolazione, la giovane star di Kick-Ass e Hugo Cabret ha deciso di parlare apertamente di sessismo e bullismo nel mondo del cinema. Lo ha fatto in un’intervista concessa a Variety.

Moretz ha raccontato di essere stata sbeffeggiata per le sue forme da uno dei suoi co-protagonisti sul set di un film. “Questo ragazzo interpretava il mio fidanzato sul set e mi ha detto: ‘Non uscirei mai con te nella vita reale’. E poi ‘Sei troppo grossa per me’, nel senso di grassa”.

“Penso sia stato l’unico attore che è riuscito a farmi piangere sul set”, ha aggiunto Chloe. “Io avevo 15 anni, lui tra i 23 e i 25. La cosa più difficile è stata tornare sul set e fingere di avere una cotta per questa persona”. L’attrice non ha fatto il nome del collega. Tuttavia, gli indizi fanno pensare ad Ansel Elgort (il protagonista di Colpa delle stelle), suo partner nel 2013 sul set di Lo sguardo di Satana – Carrie.

“Queste cose ti fanno capire quante brutte persone ci siano là fuori, che hanno semplicemente voglia di dirti cattiverie”, ha confessato Moretz. “Credo che sia meglio perdonare ma non dimenticare, ma sono rimasta stupita. Avevo solo 15 anni, è stato davvero brutto”.

Chloe, che vedremo prossimamente nel remake di Suspiria firmato Luca Guadagnino, ha anche ammesso un secondo episodio spiacevole. Su un altro set, un attore ha inventato bugie sul suo conto per migliorare la sua reputazione agli occhi del regista. “Era più giovane di me, mi remava contro, inventata falsità su di me e le diceva al regista… cose fuori di testa, che non farei mai, così poco professionali da non avere senso”.

“Una cosa folle. Aveva un complesso di inferiorità mentre io pensavo ‘Sei completamente uguale a me, non siamo diversi’. Solo perché sono la protagonista e tu hai un ruolo lievemente minore mi metti all’angolo e mi vuoi affossare. Sono piccole cose ma ti buttano giù”.