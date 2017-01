2 CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiamano Chris Salvatore e Norma Pattavina e sono vicini di casa. A prima vista non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altra: lui ha 31 anni ed è un attore e musicista bello e promettente; lei di anni ne ha 89, vive da sola ed è malata di leucemia. La loro storia sembra uscita da un film, eppure ha commosso gli Stati Uniti. Il motivo? Chris ha deciso di “adottare” Norma.

Siamo a West Hollywood, la città dei sogni. Chris e Norma si conoscono da quattro anni, da quando lui si è trasferito lì. Sono diventati subito amici: si confidavano speranze e sentimenti, festeggiavano insieme compleanni e anniversari. Poi Norma si è ammalata. Le hanno diagnosticato la leucemia e le sue condizioni sono peggiorate quando è stata colta da polmonite e problemi respiratori.

Chris Salvatore e Norma Pattavina: la loro storia

Ecco allora la decisione di Chris: prendersi cura di lei. Nonostante i suoi impegni nella Mecca del cinema, dove in passato ha recitato soprattutto in film indie che hanno raccolto un discreto successo come Paternity Leave e la serie Eating Out. Tuttavia, le cure e l’assistenza a domicilio erano diventate troppo costose per Norma. Chris ha deciso così di rivolgersi ai social media per raccogliere fondi per la sua amica.

I am so very touched by how much love and kindness are out there in this world! I am so grateful for all of you that have donated and shared this @gofundme campaign for Norma. She now gets to come home and be at peace! A true holiday miracle! All of this in just one day! Life is beautiful! People are beautiful! THANK YOU for making Norma's dream come true ❤️….link in bio #gobeyondgiving #myneighbornorma Una foto pubblicata da Chris Salvatore (@chrissalvatore) in data: 23 Nov 2016 alle ore 15:55 PST

Si è inventato la web-serie Pizza Night e con l’hashtag #MyNeighborNorma ha fatto diventare la sua causa virale. Una campagna che si è rivelata un successo: i due hanno raccolto 50 mila dollari. Quando i soldi sono finiti, Chris ha capito che non c’era altra soluzione: ha portato Norma a vivere a casa sua e da quel giorno sono inseparabili.

“La bontà umana è una cosa magica”

Un’esperienza che gli ha cambiato la vita. “Norma mi definisce il nipote che non ha mai avuto”, ha raccontato l’attore. “La bontà umana è una cosa magica, e può guarirti da quello che i medici non possono fare. Essere qui per lei mi ha riportato a ciò che è davvero importante nella nostra vita: la famiglia, l’amore e la gentilezza”.

Norma has been all smiles for the last few days after seeing herself on the TV. I read all of your messages from around the globe to her and she cries every time she hears the kind words from all of you. We just want to both say thank you for all of the love and support. It keeps Norma healthy and definitely keeps my energy up to be able to care for all her needs. THANK YOU from the bottom of our very full hearts today! ❤ #myneighbornorma Una foto pubblicata da Chris Salvatore (@chrissalvatore) in data: 28 Gen 2017 alle ore 14:35 PST