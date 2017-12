95 CONDIVISI Condividi Tweet

Christian De Sica annulla lo spettacolo a Napoli, Christian racconta Christian De Sica, e i social si scatenano. Previsto in cartellone il 27 dicembre al Teatro San Carlo, lo show è un viaggio attraverso la magia delle più belle canzoni del Natale, incluse alcune perle della canzone italiana e napoletana.

Accompagnato da Pino Strabioli, l’attore avrebbe dovuto esibirsi con un’orchestra sinfonica composta da 52 elementi. Nella giornata di martedì 26, però, De Sica ha annunciato l’annullamento dello spettacolo con appena 24 ore di preavviso.

La “decisione sofferta” è stata presa dall’attore, si legge sulla sua pagina Facebook, per il “grande rispetto che ha sempre caratterizzato il rapporto con il suo pubblico”. “Le molteplici difficoltà di allestimento e gli insormontabili ostacoli alla realizzazione di indispensabili supporti tecnici, avrebbero impedito di offrire agli spettatori uno show di livello che giustifichi l’alto costo del biglietto richiesto, non adeguato alla tipologia della serata”, si legge nel post.

Christian racconta Christian De Sica ha biglietti (rimasti in gran parte invenduti) che vanno dai 55 euro di balconata V e VI fila ai 140 euro delle poltronissime. Prezzi elevati che hanno indotto il management a questa decisione, ma non solo.

Perché Christian De Sica annulla lo spettacolo a Napoli

“Tutto questo porterebbe a inevitabili e giustificate lamentele del pubblico che si riverserebbero sull’artista e sulla produzione”, si legge ancora. “Inoltre, poiché il promoter della serata non ha rispettato in toto le clausole contrattuali con grave inadempimento degli accordi siglati, il signor De Sica e la ENPI Entertainment, produttrice dello spettacolo, desiderano tutelare gli oltre sessanta professionisti coinvolti, tra orchestrali e staff tecnico, che rischierebbero di non veder retribuito il loro lavoro”.

“Fermo restando che i biglietti acquistati verranno interamente rimborsati, il signor De Sica desidera ribadire il suo grande amore per Napoli e l’augurio di poter ritornare presto ad esibirsi in questa meravigliosa città per un pubblico caloroso che gli ha sempre tributato grande affetto”. Una situazione simile a quella di Romina Power dopo il concerto annullato a Porto Recanati. Stavolta, tuttavia, nei commenti sul post, non tutti sembrano pensarla allo stesso modo.