65 CONDIVISI Condividi Tweet

Christian De Sica si sfoga su Facebook. Nel mirino, finiscono il cinema e il teatro italiani. L’attore, attraverso il suo profilo ufficiale, ha postato un messaggio a dir poco polemico. Ignari sono i destinatari. È più facile intuire le motivazione che l’abbiano scatenato. “Che sta succedendo?”, ha esordito nel suo post.

“Milioni di euro dati a spettacoli che non interessano al pubblico, teatri che continuano a sfornare musical che chiudono dopo una settimana, teatri di prosa ridotti ad antri bui dove la gente si addormenta, premi e riconoscimenti a film impossibili che nessuno ha visto e mai vedrà”, ha aggiunto.

“Adesso qualcuno dirà è polemico è invidioso perché lui fa i cinepanettoni”, ha concluso. “Sì certo, ma la realtà purtroppo è questa. Comincio a dubitare del mio ambiente. Malafede o teste di c….?”. Il riferimento teatrale potrebbe essere l’emendamento “Barbareschi”. Un accordo bipartisan Pd-Forza Italia che ha dato 4 milioni al Teatro Eliseo nonostante il no del viceministro dell’Economia, Enrico Morando.

Una decisione che ha scatenato le ire delle principali associazioni di settore, che chiedono più fondi per tutti e non norme ad personam. Tutto questo mentre il nuovo codice dello spettacolo, che garantirebbe un meccanismo di distribuzione dei fondi più equilibrato, giace in Parlamento.

Christian De Sica si sfoga su Facebook

Sui “premi e riconoscimenti a film impossibili che nessuno ha visto e mai vedrà”, De Sica è più ambiguo. Il suo post arriva a poche ore dall’annuncio delle nomination ai Nastri d’Argento. I premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani saranno consegnati il primo luglio. Nelle cinquine, i film più candidati di quest’anno sono stati La tenerezza di Gianni Amelio, Fortunata di Sergio Castellitto e Indivisibili di Edoardo De Angelis, con 7 nomination ciascuno.

Dopo l’insolito Fräulein, De Sica comincerà a luglio le riprese del nuovo film di Natale. Attualmente l’attore sta scrivendo con Fausto Brizzi e Alessandro Bardani una commedia che segnerà il suo ritorno alla regia, a oltre dieci anni da The Clan.