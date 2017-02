0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cinquanta sfumature di nero incassa 1.4 milioni in un giorno. Arrivato nelle sale italiane con 24 ore di anticipo rispetto a quelle americane, il secondo capitolo delle avventure erotiche di Anastasia Steele e Christian Grey, diretto da James Foley, ha sbaragliato la concorrenza nella prima giornata al cinema, nonostante il Festival di Sanremo stia monopolizzando da giorni le attenzioni del pubblico.

Se è vero che la concorrenza si è scansata perché i nuovi film al cinema da giovedì 9 febbraio sono soltanto sei, la torbida love story basata sui romanzi di E.L. James ha portato in sala ben 195.987 persone nel primo giorno di programmazione, con risultati mortificanti per gli avversari. La La Land si deve accontentare di 88.728 euro (quasi 5 milioni in totale, che supererà nel weekend), mentre la novità Lego Batman – Il film racimola soltanto 79.315 euro.

Cinquanta sfumature di nero incassa 1.4 milioni in un giorno

Nei primi cinque si piazzano anche La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson e Smetto quando voglio – Masterclass, che guadagnano rispettivamente 75.974 e 72.295 euro. Per Cinquanta sfumature di nero, tuttavia, il bicchiere è mezzo vuoto: nel 2015 Cinquanta sfumature di grigio aveva toccato oltre 1.7 milioni di euro e 237.506 spettatori al primo giorno in sala. Ci penseranno il fine settimana e l’avvicinarsi di San Valentino a riscaldare ancora di più i desideri del pubblico?