Dopo l’esordio da 6.4 milioni di euro, Cinquanta sfumature di nero continua la sua marcia inarrestabile al botteghino. Il secondo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di E.L. James ha incassato più di un milione durante San Valentino, arrivando prima del secondo weekend in sala a 8.3 milioni totali. Nel resto del mondo i milioni di dollari guadagnati sono già 160.

Un successo annunciato per le avventure erotiche di Anastasia Steele e Christian Grey. L’attesa per il loro ritorno è stata così spasmodica che in un cinema australiano, l’Hayden Orpheum Picture Palace di Mosman, Sydney, ha generato risultati a dir poco bizzarri. Aggirandosi tra le poltrone del cinema dopo la proiezione del film, gli addetti di sala hanno rinvenuto un oggetto particolare: un grosso cetriolo.

Cinquanta sfumature di nero, sorpresa in sala…

La foto del singolare ritrovamento è stata subito pubblicata sui social. “Quel momento imbarazzante quando trovi un cetriolo nel cinema dopo una sessione di Cinquanta sfumature”, hanno scritto i gestori della sala su Facebook. Niente paura, non si tratta di pratiche BDSM estreme: la serata era dedicata agli studenti e qualche buontempone ha pensato bene di fare questo simpatico scherzo.