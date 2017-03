0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un’altra icona del cinema italiano sbarca in Croisette: Claudia Cardinale per Cannes 2017. L’attrice in versione danzante, colta in uno scatto del 1959 sui tetti di Roma, è immortalata sul manifesto svelato oggi dall’organizzazione della kermesse. Il Belpaese torna così protagonista tre anni dopo l’edizione in cui il volto di Marcello Mastroianni – in primo piano, tratto da Otto e mezzo di Federico Fellini – campeggiava sul poster.

Dopo l’annuncio di Monica Bellucci madrina delle cerimonie di apertura e chiusura, tocca alla Cardinale essere omaggiata dalla 70° edizione del festival, al via il prossimo 17 maggio. “Pieno di gioia, libertà e audacia, proprio come Claudia Cardinale che balla sul manifesto ufficiale, il 70° Festival di Cannes (17-28 maggio) promette una celebrazione in rosso passione e oro frizzante” si legge sul comunicato del festival. “Lei balla, ride, vive! Chi può simboleggiare la prossima edizione meglio di Claudia Cardinale, l’immagine di un’attrice avventurosa, donna indipendente e attivista sociale? Durante tutti i 12 giorni del festival, lo spirito di apertura e di benvenuto infonderà la Croisette – come ogni anno – con le immagini di un mondo che osa guardare se stesso allo specchio, orgoglioso e capace di parlare”.

Claudia Cardinale per Cannes 2017

“Sono onorata e orgogliosa di essere la portabandiera del 70° Festival di Cannes e soddisfatta della foto che è stata scelta” ha dichiarato l’attrice, 79 anni. “È l’immagine stessa che ho del Festival, un evento che illumina tutto intorno. La foto mi immortala mentre danzo sui tetti di Roma nel 1959. Nessuno ricorda il nome del fotografo… Anch’io l’ho dimenticato. Ma questa immagine mi ricorda le mie origini, un momento in cui non avrei mai sognato di salire i gradini della sala cinematografica più famosa del mondo. Felice anniversario!”.