0 CONDIVISI Condividi Tweet

A due giorni dalla scomparsa, Claudia Cardinale ricorda Pasquale Squitieri. L’attrice, dalla metà degli anni Settanta legata per un lungo periodo al regista napoletano, ha voluto porgere l’ultimo saluto a quell’uomo “imprevedibile, collerico, collezionista di donne” che la stregò sul set di I guappi. Il loro primo incontro fu turbolento: non si erano simpatici, ma lei si rivelò fortemente attratta da quello sguardo ombroso eppure limpido e trasparente.

“È stato l’unico amore della mia vita”, ha raccontato la Cardinale al Corriere della Sera. Nonostante la separazione, i due hanno sempre continuato a essere amici. Una relazione durata 26 anni, dalla quale è nata una figlia, Claudine. “Pasquale era ruvido, mi urtava e mi attraeva fortemente, mi prendeva dentro”, ha detto l’attrice. “I suoi film erano impegnati nei contenuti, a volte pesanti nelle denunce, ma io gli sono stata sempre a fianco”.

Claudia Cardinale ricorda Pasquale Squitieri: le sue parole

“Sono stata io a sceglierlo come uomo della mia vita”, ha aggiunto. Insieme hanno girato dieci film, alcuni memorabili e discussi come Il prefetto di ferro (1977) e Claretta (1984). Squitieri era un personaggio scomodo, “era uno che non si allineava e l’ha pagata cara: gli avevano tolto tutto. Senza vitalizio non aveva più neanche i soldi per curarsi”. Durissimo sul set come nella vita, un anno fa era rimasto vittima di un terribile incidente stradale dal quale non si è mai ripreso. “Sono sempre stato perseguitato dall’invidia, ma nonostante tutto ho fatto ben 24 film”, le sue ultime parole.