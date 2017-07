0 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudio Amendola a Giffoni 2017 è stato protagonista di un’affollata masterclass durante la quale ha risposto alle brillanti domande dei ragazzi. L’attore e regista romano ha raccontato la sua carriera e la sua vita privata, spaziando dai progetti futuri al rapporto con la moglie Francesca Neri.

“È un periodo buono per il cinema, le produzioni sono tante, il problema è far entrare la gente in sala”, ha spiegato ai giovanissimi presenti. “Bisognerebbe fare un ragionamento sul mezzo e chiedersi se la sala sia davvero ancora quello giusto per il nostro lavoro”.

“Secondo me la rete può aprire un nuovo mercato”, ha aggiunto. “Al cinema ci va chi è innamorato della sala e ci andrebbe comunque. Forse il film andrebbe messo in rete il giorno successivo all’uscita in sala. Si potrebbe far pagare due euro per una visione ottima, piuttosto che lasciare che il pubblico scarichi i film in maniera illegale e con una resa pessima. Io non sono social ma per quello che vedo, anche attraverso essi si possono fare molti soldi, è una formula che potrebbe aiutare la produzione”.

Per il futuro, Amendola ha in uscita Hotel Gagarin, l’esordio di Simone Spada. “Un film corale, una storia sui sogni, intima, romantica e sorprendente”, girato in Armenia con Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova. Inoltre lo vedremo in una fiction Rai a settembre e forse anche in teatro. “Non l’ho mai fatto ma mi è arrivata una proposta a cui sto pensando”, ha rivelato.

Claudio Amendola a Giffoni 2017 a 360°

Ciò su cui è maggiormente concentrato è il suo terzo film da regista. “Ci sarà un mio terzo film, lo so. In questo momento la regia mi dà più soddisfazioni. Dico solo ‘Nino’: ricordatevene, ne sentiremo parlare”. Quando si arriva a Francesca Neri, invece, il suo cuore si scioglie. “Quando ci siamo fidanzati, nei salotti del cinema romano si scommetteva su quanto saremmo durati. L’ipotesi più positiva era di otto-dieci mesi. Invece stiamo insieme da vent’anni”.

Infine, incalzato dai ragazzi di Giffoni Experience, Amendola ha confessato come ha vissuto l’addio al calcio di Francesco Totti. “Ho pianto come un vitello, mi ha fatto una tenerezza infinita. È stato un momento di cinema meraviglioso, che però sarebbe dovuto succedere un anno prima. Lui, la squadra e noi avremmo meritato che la sua ultima stagione fosse gestita con più intelligenza”.